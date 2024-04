Sembra ormai ufficiale che il 2024 sia l’anno degli smartphone AI. Proprio per questo sembra che OPPO e OnePlus non vogliano essere da meno e stanno lavorando per potersi inserire a propria volta in questo mercato. Dunque, dopo aver annunciato l’arrivo di AI Eraser, la Gomma Magica proprietaria, i due marchi hanno annunciato l’arrivo, entro il 2024, di Gemini Ultra di Google sui propri dispositivi.

La novità è stata annunciata durante il Google Cloud Next ‘24. Qui OPPO e OnePlus hanno presentato i propri piani relativi all’introduzione dell’intelligenza artificiale.

OPPO e OnePlus pronti ad integrare l’AI

È importante tenere a mente che l’AI per poter funzionare sugli smartphone devono rispettare alcuni aspetti chiave. Nello specifico si tratta di: uso efficiente delle risorse, percezione del mondo reale, promozione della creatività ed infine capacità di autoapprendimento.

Per poter implementare l’intelligenza artificiale sui propri smartphone, quindi, è necessario che OPPO e OnePlus oltre ad ottimizzare sistemi operativi ed hardware, si affidino a partner che siano in grado di implementare i modelli.

Uno di questo è il già citato AI Eraser, sostenuto dal modello di linguaggio di grandi dimensioni AndesGPT proprietario. Questo strumento permette di eliminare oggetti indesiderati dalle foto. Arriverà sui dispositivi OnePlus già a partire da questo mese. OPPO, d’altra parte, sta compiendo passi importanti nel settore della fotografia basata sull’AI.

Secondo le dichiarazioni dell’AI Product General Manager di OPPO e OnePlus, Nicole Zhang, in Cina sono stati rilasciati circa dieci milioni di modelli di AI generativa ad altrettanti utenti. Numeri questi che sono destinati a crescere grazie alla collaborazione con Google per integrare Gemini e diversi prodotti Cloud AI. A proposito di Gemini, presto arriveranno maggiori dettagli, ma sembra certo che, entro il 2024, arriverà il modello Gemini Ultra 1.0 di Google. Anche se non è ancora chiaro la modalità in cui questa collaborazione sarà implementata.