Continua ad ampliarsi la vasta di offerte a basso costo del noto operatore telefonico virtuale Noitel. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco reso disponibili l’attivazione due nuove offerte low cost, ovvero Noitel Next Step 50 e Noitel Next Step 100. Come è facile intuire dai nomi, entrambe le offerte arrivano ad includere ogni mese una elevata quantità di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Noitel, l’operatore virtuale annuncia le nuove Next Step 50 e Next Step 100

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Noitel ha ampliato la sua proposta con due nuove offerte di rete mobile a basso costo. Come già accennato in apertura, la prima di queste offerte è Noitel Next Step 50. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare su rete 4G di Vodafone ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload.

Oltre a questo, con questa offerta gli utenti avranno a disposizione anche 50 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per Noitel Next Step 50, il costo da sostenere sarà pari a 4,99 euro al mese. Come già detto in precedenza, però, gli utenti potranno ora utilizzare anche un’altra offerta di rete mobile.

Ci stiamo riferendo alla nuova Noitel Next Step 100. In questo caso, il traffico dati messo a disposizione degli utenti sarà più elevato. Si tratta infatti di ben 100 GB di traffico dati, sempre utilizzabili per navigare su rete 4G di Vodafone. Rimangono poi sempre a disposizione degli utenti 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate illimitati verso tutti. Il costo da sostenere, in questo caso, sarà pari a 5,99 euro.

Per il momento l’operatore non ha reso nota la data di scadenza di queste due super offerte mobile low cost.