Netflix fa NUOVO record di abbonati: il futuro sarà pieno di novità

Netflix sta generando tantissime polemiche negli ultimi anni ma continua a correre verso cime sempre più alte. La piattaforma streaming infatti continua a totalizzare record importanti, grazie ovviamente ai contenuti di cui dispone. Dopo aver mostrato tante nuove serie TV e film nell’ultimo periodo, sembra che adesso ci ha tempo di celebrare un nuovo traguardo importantissimo.

È arrivato un nuovo record di abbonati che non fa che confermare quanto l’azienda cresca a dismisura. Durante il primo trimestre di questo 2024 i ricavi infatti hanno toccato un aumento del 15%, con l’utile operativo che è salito addirittura del 54%. Ovviamente il tutto è frutto del duro lavoro che Netflix ha fatto, spesso prendendosi anche diverse critiche.

Risulta quindi chiaro come le scelte adottate negli scorsi mesi si siano rivelati poi vincenti nel lungo periodo. Ricordiamo infatti che Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi piani di abbonamento ed ha vietato la condivisione delle password al di fuori del nucleo familiare. Qualcuno credeva che tutto ciò avrebbe potuto inficiare sulla sua crescita e sul suo numero di utenti, ma non è stato assolutamente così.

Netflix, nuovo record di abbonamenti su 190 paesi

Oltre ai dati in aumento in merito ai ricavi, c’è un altro dato da considerare: la crescita degli abbonati. Anche in questo caso Netflix ha fatto un nuovo record, siccome coloro che hanno un piano di abbonamento attivo ad oggi sono 269,6 milioni su oltre 190 paesi.

Bisogna poi pensare che almeno due persone in ogni famiglia guardino una serie o una TV in onda sulla piattaforma streaming più famosa: in quel caso il numero complessivo degli spettatori arriverebbe a circa mezzo miliardo.

Siccome lo sharing attualmente è basso per quanto concerne i dati complessivi, potrebbero esserci ulteriori margini di miglioramento in futuro. Chi credeva dunque che Netflix potesse crollare, si sbagliava di grosso e questa ne è l’ulteriore dimostrazione.