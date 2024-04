Audi e-tron GT: pronte le prime immagini del prototipo

L’Audi è pronta al restyling della sua auto elettrica dall’aspetto sportivo. Parliamo della e-tron GT che l’azienda aveva lanciato nel 2031. Ma l’Audi sa come attirare l’attenzione e all’annuncio ha collegato un’anteprima data dalle nuovissime foto del prototipo, scatenando l’euforia di tantissimi appassionati.

L’azienda ha però specificato che le modifiche estetiche saranno minime, tuttavia saranno subito notabili i cambiamenti apportati al design. La parte frontale dell’auto sarà caratterizzata da alcune variazioni nei cambiamenti delle prese d’aria, la griglia e il diffusore posteriore invece sono stati solo sottoposti a piccolissimi ritocchi. Un dettaglio che salta all’occhio dalle immagini sono i cerchi in lega nera che vanno a dare all’auto un pizzico in più di eleganza e dinamicità.

La nuova Audi e-tron GT sarà più potente?

Sappiamo per certo che ci sono altre modifiche anche se però l’Audi non ha espressamente spiegato quali saranno quelle dedicate al powertrain. Ciononostante, in molti sono certi che ci saranno effettivamente dei miglioramenti importanti sia per le prestazioni che per l’autonomia. La e-tron GT attuale ha una con 390 kW / 530 CV e l’altra con 475 kW / 646 CV, entrambe aventi una una batteria da 93,4 kWh. Date le tecnologie presenti ora sul mercato, è plausibile che questo restyling possa portare anche a un aumento di potenza e di autonomia sostanziale. Anche i tempi di ricarica dovrebbero essere più veloci proprio tramite i cambiamenti che si apporteranno alla batteria.

Per la seconda versione, la RS, alcuni sono convinti che arriverà una nuova versione ancora più potente. Con queste prospettive potrebbe riuscire davvero a raggiungere velocità straordinarie, tali da appassionare qualunque cliente amante della guida sportiva. Non si conosce la data di lancio del restyling, poiché l’Audi non ha ancora dato dettagli. L’ipotesi più plausibile è che essa arriverà nel terzo trimestre del 2024. Tutti coloro che adorano la casa automobilistica e le sue creazioni dovranno quindi attendere ancora per poter effettivamente scoprire quali saranno tutte le nuove caratteristiche e i miglioramenti aggiunti alla e-tron GT.