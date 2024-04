Nuova Nissan Qashqai: design migliorato e più tecnologia

Finalmente possiamo vedere come sarà il nuovo modello di Nissan Qashqai 2024. Dalle immagini svelate online gli appassionati hanno già cominciato ad esprimere le loro opinioni positive sul SUV compatto. Cosa si nota? Che ci sono tante novità apportate all’auto, con cambiamenti agli interni e al design esterno, oltre che alla tipologia di alimentazione.

La nuova Qashqai ha subito un cambiamento di stile soprattutto nella parte frontale. La mascherina V-Shape a trapezio rovesciato viene sostituita da una griglia molto diversa e più in linea con le ultime tendenze. Essa infatti possiede un design tridimensionale. I fari anteriori hanno una forma a boomerang delle luci per il giorno e anche per i proiettori a LED utili durante il buio. Nella parte posteriore del SUV Nissan i fanali non presentano modifiche e mantengono la stessa forma precedente, tuttavia le grafiche sono state modificate e variano a seconda dell’allestimento scelto.

La nuova Nissan è ora più personalizzabile

Per quanto riguarda la parte interna della nuova auto Nissan, una guida molto confortevole e soprattutto tecnologica. Le novità presentate riguardano le finiture, la plancia e i sedili che possono essere totalmente personalizzati in base alla versione che si sceglie. Tra i cambiamenti tecnologici apportati più evidenti c’è il sistema Around View Monitor, avente quattro telecamere per una visione migliore della strada grazie alla ripresa da quattro angolature. La funzione “cofano invisibile” utilizza poi una ricostruzione per dare al guidatore l’occasione di capire precisamente in che posizione sono le ruote.

Tale funzione potrebbe dimostrarsi molto utile durante le manovre più complicate o durante i parcheggi. La modalità “Driver Assist Custom Mode” permette poi di regolare completamente gli ADAS e i sistemi di sicurezza adattandoli al proprio stile di guida. Nel sistema di infotainment della nuova Qashqai troviamo diversi servizi Google come ad esempio Assistant, Play e Maps. Può essere anche collegato Apple CarPlay in modalità wireless e si può usare Siri. Le motorizzazioni sono le stesse delle precedenti e presentano una tecnologia 1.3 turbo benzina mild hybrid, disponibile nelle versioni da 140 e 158 cavalli, e la E-Power, un misto tra propulsione elettrica e benzina capace di dare una lunga autonomia. Qual è il prezzo? Non sono state comunicate delle informazioni inerenti a questo dettaglio dalla Nissan, ma si prevede che dovrebbe essere simile a quello attuale e essere intorno ai 28.000 euro.