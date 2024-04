Secondo IDC in questi ultimi giorni si sta avendo una notevole crescita delle vendite degli smartphone soprattutto per Samsung che torna in cima alla classifica; infatti le spedizioni sono aumentate del 7,8% raggiungendo le 289,4 milioni di unità. Samsung è riuscita con i suoi smartphone ad avere un forte riscontro economico anche grazie alla vendita dei Galaxy S24 dotati di intelligenza artificiale e nuove funzionalità.

Huawei, che lancerà il P70 con il processore Kirin 9010 a 5 nm, Xiaomi, Transsion e OPPO stanno emergendo data la loro nuova tecnologia che appassiona moltissimi utenti; i nuovi smartphone sono più tecnologici e in grado di svolgere mansioni che prima d’ ora non potevano fare. Si stanno rivelando anche molto affidabili motivo in più per cui le persone scelgono di acquistare questi modelli.

Smartphone, ripresa delle vendite

Il mercato degli smartphone sta crescendo notevolmente insieme ai prezzi di vendita poiché le tecnologie che si stanno affermando sono richiedono un impegno maggiore delle risorse materiali di cui dispone la casa produttrice. Un società che sta avendo dei buoni rientri economici è Xiaomi che si sta riprendendo dal calo che ha avuto nel primo trimestre di circa 0,7% anno su anno. In confronto Apple ha perso circa il 9,6% delle vendite passando dal 20,7% al 17,3% nell’ ultimo trimestre. Xiaomi ha avuto un aumento delle spedizioni del 33,8% che va da 30,5 milioni di unità a 40,8 milioni; Transsion invece ha registrato un aumento dell’ 84,9% nel primo trimestre del 2024, infine OPPO ha avuto un calo delle spedizioni dell’ 8,5%.

I prezzi quindi cambieranno e continueranno a cambiare poiché le tecnologie sono sempre nuove e con delle caratteristiche in più; ovviamente la società che riuscirà ad avere una padronanza maggiore con queste tecnologie avrà un notevole incremento delle vendite. Questo lo ha dimostrato Samsung e Xiaomi che avendo delle tecnologie sempre nuove stanno avendo delle buone entrate economiche.