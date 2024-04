Alcune immagini erano già trapelate nelle settimane scorse offrendo l’opportunità di osservare con largo anticipo quello che potrebbe essere il design dei prossimi iPhone 16. Nuovi mockup condivisi in rete in questi ultimi giorni da un leaker abbastanza affermato si soffermano ancora sugli aggiornamenti previsti dal punto di vista estetico dando maggior credito alle informazioni fino a qui diffuse. Qualora le immagini emerse corrispondessero alle reali intenzioni di Apple, potremmo davvero assistere all’arrivo del vociferato pulsante Capture, e non solo.

iPhone 16 e 16 Plus con nuovo modulo fotografico!

iPhone 16 mockup pic.twitter.com/Zjser2Tcuq — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 16, 2024

La prima novità evidenziata dai mockup condivisi su X da Majin Bu riguarda i dispositivi iPhone 16 e 16 Plus, i quali, come previsto dalle indiscrezioni precedenti, potrebbero ricevere un nuovo comparto fotografico che li renderà molto simili ad iPhone X. I due dispositivi avranno, infatti, un modulo i cui due sensori saranno disposti verticalmente e non in diagonale come su iPhone 15. Apple implementerà comunque il nuovo tasto Capture e continuerà a proporre la sua Dynamic Island.

I modelli Pro e Pro Max avranno tasto Capture e display più grandi!

I modelli iPhone 16 Pro e Pro Max riceveranno maggiori aggiornamenti rispetto ai due dispositivi base, il più rilevante riguarda le loro dimensioni complessive. Gran parte delle notizie fino ad ora emerse si trovano d’accordo nell’affermare che Apple adotterà dei display più grandi e che renderà i dispositivi più larghi e alti rispetto a iPhone 15. iPhone 16 Pro potrebbe ottenere un pannello da 6,27 pollici mentre iPhone 16 Pro Max raggiungerà i 6,82 pollici.

Anche in questo caso Apple introdurrà il tasto Capture di cui si è ampiamente parlato in precedenza. Le sue funzioni non sono state ancora annunciata ma quasi sicuramente si tratterà di un tasto tramite il quale gli utenti potranno mettere a fuoco e scattare foto esercitando pressioni variabili.

Nessuna notizia ha ancora fatto riferimento a quelli che saranno i costi dei prossimi melafonini ma a breve potrebbero arrivare maggiori informazioni!