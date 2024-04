MG3 Hybrid+ è la nuova citycar ibrida del segmento B, definita tecnologicamente avanzata, capace di offrire il giusto mix tra prestazioni, comfort ed efficienza. Tutti gli allestimenti sono accomunati dal powertrain Hybrid+, un sistema ibrido non-plugin, per la prima volta montato su un modello MG.

Il sistema di propulsione permette di raggiungere una velocità di 100 km/h in soli 9 secondi, mentre da 80 a 120 in 5 secondi, generando una potenza di 143 kW (195CV), ma allo stesso tempo offrendo consumi pari a 4,4 litri ogni 100 km, ed emissioni di 100 grammi al chilometro di CO2. All’interno troviamo una batteria da 1,83 kWh, per una elevata autonomia di guida anche solamente in elettrico, migliorando di molto l’efficienza.

Il motore è un benzina da 1,5 litri da 102 cavalli, affiancato appunto dal motore elettrico da 136CV (100kW), oltre ad un generatore separato per generare l’energia nelle fasi più impegnative. L’utente potrà spostarsi solo in EV, fino ad una velocità massima di 50km/h, optando poi per Serie, tra 50 e 80 km/h, Serie e Ricarica, con il generatore che permette anche di ricarica la batteria (solo quando il livello è basso), oppure Guida e Ricarica, con il motore termico che trasmettere la potenza alle ruote, ma allo stesso tempo carica la batteria. In ultimo parliamo di Parallelo, quando entrambi i motori trasmettono potenza alle ruote. Il motore termico ha un cambio automatico a tre rapporti, con possibilità di selezionare la modalità di guida preferita, scegliendo tra: Eco, Sport e Standard.

MG3 Hybrid+: tecnologia e disponibilità

Il telaio e le sospensioni offrono il miglior livello di comfort possibile, mantenendo una certa agilità e fluidità nell’utilizzo, estendendo al massimo l’usabilità nella versione totalmente elettrica, con miglioramenti anche nell’acustica. Gli ingegneri hanno focalizzato l’attenzione sui supporti di motore e sospensioni, per ridurre al massimo la rumorosità.

Sono tre gli equipaggiamenti disponibili: Standard, Comfort e Luxury, con prezzi che partono da 19’900 euro. Al suo interno troviamo, a prescindere dalla variante, il cockpit a doppio schermo, con display dietro il volante da 7 pollici e infotainment da 10,25 pollici; sempre di base si può trovare il climatizzatore, audio con connessione bluetooth, quattro porte USB, la telecamera posteriore con i sensori di parcheggio e tutti gli ADAS più richiesti dal pubblico.

Gli interessati all’acquisto, devono sapere che con l’Ecobonus la spesa della Standard scende a 16’490 euro, per poi passare a 21’490 di listino per la Comfort (che scende a 17’740 euro), oppure 23’490 euro per la Luxury (che grazie a promo ed econobonus costerà solamente 19740 euro).