L’arrivo degli iPhone 16 è ancora distante ma come ogni anno le indiscrezioni iniziano a farsi strada con largo anticipo alimentando la curiosità di appassionati e non, in attesa di assistere all’introduzione di novità eclatanti.

Apple non perde occasione per soddisfare le aspettative del suo pubblico e quest’anno potrebbe farlo rivolgendosi soprattutto agli utenti alla ricerca di smartphone con i quali poter effettuare degli scatti fotografici di qualità.

Gli iPhone 16, infatti, potrebbero accogliere un nuovo tasto Capture che permetterà di accedere facilmente ad alcune funzionalità utili durante la registrazione di video o lo scatto di una foto.

iPhone 16 avrà un nuovo tasto Capture: ecco quali saranno le sue funzioni!

Sarà posizionato sul lato destro del dispositivo, accanto al tasto dedicato all’accensione e sarà sensibile al tocco ma anche meccanico. Il nuovo tasto Capture potrebbe somigliare a quello introdotto quest’anno su iPhone 15 e quindi personalizzabile ma a riguardo non si hanno ancora informazioni.

Stando a quanto riportato dalla fonte, il pulsante si porrà l’obiettivo di offrire un supporto per accedere rapidamente a delle funzioni utili qualora si voglia scattare una foto o registrare un video.

Esercitando una pressione potremmo avviare la registrazione di un video e prolungando il tocco si avrà modo di regolare la messa a fuoco. Toccando leggermente il tasto, invece, potremmo avere la possibilità di gestire lo zoom e regolare così l’inquadrature ma queste saranno soltanto alcune delle funzioni destinate al nuovo tasto Capture.

Le informazioni emergono però con un anticipo non indifferente che impedisce di ritenerle certe. Sappiamo ancora poco su quello che sarà l’aspetto di iPhone 16 e ancor meno su quelle che saranno le nuove funzionalità pensate da Apple per rendere esclusiva la nuova generazione di melafonini.