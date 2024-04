Continuano le super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Durante le scorse settimane, infatti, l’operatore aveva reso disponibili all’attivazione due super offerte con tenti giga per navigare. Si tratta delle offerte mobile Feder Feel 150 e Feder Feel 150V. Ora, gli utenti interessati avranno tempo fino alla fine del mese per poterle attivare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile stupisce prorogando le sue due super offerte con tanti giga

In questi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di prorogare due delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ora gli utenti avranno ancora qualche giorno a disposizione per poterle attivare. L’operatore ha infatti deciso di prorogarne la disponibilità fino a fine mese, ovvero fino al prossimo 29 aprile 2024.

Non è comunque la prima proroga da parte dell’operatore virtuale, quindi è probabile che Feder Mobile decida in seguito di prorogarne ulteriormente la disponibilità. Nello specifico, con l’offerta Feder Feel 150, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari a 4G su rete Vodafone con una velocità massima pari a 60 mbps in download a fino a 30 mbps in upload.

Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese. Si tratta tuttavia di un’offerta mobile dedicata a tutti gli utenti che provengono da altri operatori telefonici rivali, ad esclusione però di ho Mobile e Vodafone.

Per questa tipologia di utenti, è disponibile invece l’offerta mobile denominata Feder Feel 150V. Anche in questo caso, il bundle incluso nell’offerta è lo stesso dell’offerta precedente. Il costo, però, sarà pari a 8,99 euro al mese.