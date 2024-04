Vodafone mette in riga Iliad e i virtuali: le Silver offrono 200 GB

Quando si parla di Vodafone, ci sono diversi utenti a cui luccicano gli occhi per quanto si siano trovati bene o per quanto si stiano trovando bene. Il colosso anglosassone è diventato un punto di riferimento in Italia per via delle sue offerte mobili e fisse, che hanno garantito grandi progressi.

Con il passare degli anni tutti hanno preso piena coscienza di quanto fosse più forte di tutti gli altri ed è per questo che si continua a scegliere Vodafone. Tanti utenti però hanno anche capito che bisogna spendere tendenzialmente di più per avere questo provider. Proprio per questo motivo, in molti hanno deciso di migrare verso altri gestori, abbandonando l’azienda colorata di rosso.

Sono proprio questi i principali motivi che hanno spinto Vodafone ad introdurre nuove offerte, tutto mediante una campagna promozionale ben articolata. L’azienda sta provando in ogni modo a riportare dalla sua parte quei vecchi clienti che non hanno creduto nel progetto e nel futuro. Allo stesso tempo non disdegna l’arrivo di nuove leve, ma solo quelle provenienti da alcuni gestori in particolare.

Vodafone, le nuove Silver sono piene di giga: eccole qui

Inizialmente nessuno voleva tornare in Vodafone visti i prezzi ma da quando si sono abbassati è cambiata la musica. Il gestore rosso è in questo momento il più apprezzato di tutti siccome ha restaurato le sue offerte famosissime, le Silver.

Al loro interno è veramente presente di tutto e per prezzi molto più bassi rispetto a quelli che c’erano un tempo. Chi vuole averli, deve sottoscrivere la prima, quella che offre minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per 7,99 € al mese, o in alternativa la seconda, quella che invece arriva a 150 giga per 9,99 € al mese.

Da non dimenticare assolutamente che il prezzo iniziale per il primo mese in entrambi i casi è di 5 €.