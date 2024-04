Il gruppo Stellantis sembra abbia intenzione di apportare profondi cambiamenti ai marchi Fiat, Citroën e Opel, effettivamente tutto ciò prende corpo quest’anno nei revival che abbiamo visto per quanto riguarda la Opel Frontera presto in arrivo, a quanto pare però quest’ultima non sarà l’unica dal momento che anche la Fiat Multipla potrebbe vedere una versione rinnovata approdare sul mercato.

Si tratta di una possibilità che lascia non pochi dubbi agli amanti dell’automotive, infatti da sempre Stellantis è accusata di lanciare vetture simili con marche differenti e la nuova Fiat multipla sembra non fare eccezione, un po’ come promuovere prodotti da bere dal gusto identico ma cambiandole solo ed unicamente il nome.

Evoluzione verso il suv

La leggendaria Multipla degli anni 90 ha fatto la storia grazie al proprio design originale con una configurazione interna da sei posti in file 3 + 3, Riuscendo a garantire anche delle dimensioni compatte attorno ai 4 m di lunghezza, oggi però quel concentrato di originalità potremmo presto dimenticarlo dal momento che dobbiamo prepararci all’arrivo di un SUV in stile Opel Frontera, secondo molti esperti del settore infatti la multipla new gen si distaccherà in modo evidente dal passato e prenderà le forme di quella che potrebbe essere definita come una nuova Renault 4 e-tech.

Effettivamente al giorno d’oggi replicare l’originalità dei tempi d’oro del passato e quasi impossibile, di conseguenza c’è proprio da aspettarsi che le linee della prossima multipla saranno da SUP puro dal momento che la scheda tecnica è letteralmente sovrapponibile, l’unica differenza sarà probabilmente la possibilità di ospitare fino a sette posti con un corpo vettura che non andrà oltre i 4,5 m, con configurazione 2 + 3 + 2, molto probabilmente anche la motorizzazione sarà simile a quella dei classici veicoli elettrici con un motore ibrido Stellantis da 100 o 136 cavalli.

Non rimane che attendere e vedere le mosse di Stellantis nei prossimi mesi, tenendo in considerazione quello che afferma costantemente Tavares.