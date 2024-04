ZTE rivoluziona il settore degli smartphone business con il lancio del nuovo Axon 60 Ultra. Un dispositivo innovativo progettato per l’utenza aziendale cinese. Questo nuovo gioiello tecnologico si distingue per la sua connettività satellitare bidirezionale. La quale garantisce una connessione affidabile anche nelle zone con scarsa copertura.

Il cellulare rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama degli smartphone business. Con un’attenzione particolare sulla praticità e l’affidabilità delle comunicazioni. Dotato di un display OLED da 6,78 pollici ad alta risoluzione e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, garantisce un’esperienza visiva sorprendente. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 assicura prestazioni di alto livello. Favorendo la fluidità nelle operazioni quotidiane e la gestione efficiente delle applicazioni aziendali. In più, la presenza di una batteria potente da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 watt assicura una lunga durata della carica. Fondamentale per coloro che lavorano in mobilità.

ZTE Axon, le innovazioni non finiscono qui

Il ZTE Axon60Ultra si distingue per la sua straordinaria capacità di combinare la connettività della rete cellulare con quella della rete satellitare, grazie all’avanzato algoritmo di commutazione multi antenna. Questo permette di mantenere una linea sempre costante e affidabile, anche in situazioni critiche o in aree remote dove la copertura del segnale è limitata.

Le fotocamere di alta qualità, tra cui una posteriore wide principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e una ultra wide + macro da 50MP, consentono di catturare immagini dettagliate e nitide, ideali per la documentazione o le videoconferenze. Cosa dire dell’ audio DTS, X Ultra che offre un’esperienza immersiva durante le chiamate o la riproduzione di contenuti multimediali. Con una resistenza IP68, il dispositivo è inoltre protetto da acqua e polvere, garantendo la durata nel tempo anche in ambienti lavorativi impegnativi.

Insomma, questo telefono si presenta come un compagno affidabile e potente per i professionisti grazie alle sue funzionalità di alto livello e una connettività senza compromessi.