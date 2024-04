L’altoparlante bluetooth portatile è essenziale soprattutto con l’avanzare della bella stagione, gli utenti si ritrovano indubbiamente a trascorrere più giornate all’aria aperta, riuscendo così a godere della buona musica, grazie a dispositivi come il JBL Clip 4, uno speaker dalle piccolissime dimensioni, ed un prezzo tutt’altro che elevato.

Il prodotto viene commercializzato oggi in ben 8 colorazioni differenti, tra le varie disponibili, quella Verde, che presenta però inserti anche viola, è indubbiamente la più economica, nulla però vi vieta di decidere di spaziare anche verso soluzioni differenti. E’ un dispositivo perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, presenta certificazione IPX67, per la protezione contro schizzi d’acqua e polvere, ed oltretutto, avendo comunque una batteria integrata, garantisce un utilizzo in mobilità fino a 10 ore continuative.

JBL Clip 4: un altoparlante economico su Amazon

Se volete risparmiare al massimo, siete davvero nel posto giusto, JBL Clip 4 viene commercializzato ad un listino comunque di 64,99 euro, un prezzo complessivamente più che valido ed allineato con le qualità dello stesso prodotto, ma che viene ridotto oggi da Amazon con uno sconto del 37%, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 40,99 euro. L’acquisto può essere completato qui.

All’interno della confezione l’utente può trovare tutto il necessario per garantirsi il corretto funzionamento del prodotto, tra cui ovviamente l’altoparlante di casa JBL, a cui aggiungere il cavo USB-C per la ricarica, la guida rapida e la scheda dati/sicurezza. Il moschettone integrato, inoltre, facilita moltissimo il trasporto e l’aggancio praticamente ovunque si desideri, in questo modo può ad esempio essere collegato ad uno zaino, ad un borsone o alla tenda del campeggio; oltretutto, il suo design con rivestimento soft-touch, facilita non poco l’assorbimento di urti e graffi di vario genere.