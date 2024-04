La produzione dei display per gli iPad Pro procede a fatica per via di Samsung e LG. Sono emerse nuove informazioni, da parte di Ross Young di DSCC, sull’arrivo dei nuovi iPad Pro, il loro rilascio potrebbe arrivare addirittura a fine mese, al massimo agli inizi di aprile. La disponibilità all’acquisto è prevista per aprile più inoltrato.

Secondo varie fonti, sarà il debutto della tecnologia OLED (per la prima volta su iPad) la grande novità. Per la fonte, questi componenti stanno creando delle difficoltà al colosso di Cupertino, o perlomeno LG e Samsung che sono i loro fornitori.

iPad Pro: m a cosa sta succedendo?

Negli scorsi giorni Young ha fornito qualche resoconto ben dettagliato sulle vicende. Il piano originale prevedeva di dividere la produzione dei display da 11” circa tra LG e Samsung, mentre il pannello da 13” circa sarebbe stato affidato esclusivamente a LG. Un incremento dei costi di produzione ha costretto a un cambio di direzione, che vede Samsung produrre solamente i pannelli da 11” e LG solamente quelli da 13”.

Tuttavia, le ultime indagini della fonte mostrano uno scambio di ruoli, LG si occupa dei pannelli da 11” e Samsung di quelli da 13”. Samsung, però, non riesce a produrre la quantità di display prestabilita da Apple, a causa di un tasso di resa degli impianti inadeguato. Quindi se i due colossi sudcoreani non vogliono incorrere in problemi di reperibilità dei nuovi tablet di Apple, saranno costretti ad accelerare significativamente i ritmi.

E’ proprio impensabile che gli iPad Pro 2024 non saranno cari. Proprio per questo Apple sta preparando un iPad Air da 12,9”, equipaggiato con un display LCD, come alternativa più abbordabile per i clienti. L’indiscrezione inerente all’aggiornamento del chip M2 del modello da 10,9” è stata smentita, e queste discrepanze tra i leaker evidenziano la delicata situazione in casa Apple.