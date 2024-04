Gli appassionati di editing e fotografia stanno per ricevere una notizia davvero entusiasmante da Google. Sembra infatti che a partire dal 15 maggio arriveranno un’ampia gamma di funzionalità basate sull’AI che fino a questo momento erano accessibili solo agli utenti Pixel e a chi possiede un account Google One. Ora invece saranno disponibili per tutti gli utenti Google Photos.

La decisone di ampliare l’uso di queste funzionalità mette a disposizione degli utenti diversi strumenti basati sull’AI. Questo elimina la necessità di sottoscrivere aggiornamenti a pagamento per poter accedere.

Google introduce nuovi strumenti AI per le foto

Uno dei principali strumenti in arrivo è sicuramente il Magic Editor che ha fatto il suo debutto con i dispositivi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Mentre prima questa funzione era riservata solo sui modelli più recenti, e solo per sei mesi dopo il lancio, ora sarà accessibile anche per gli utenti che posseggono uno dei precedenti smartphone Pixel.

E non è tutto. Verrà garantito l’accesso a tutti gli utenti di Google Photos che avranno a propria disposizione uno smartphone Android o anche iOS che soddisfi i requisiti minimi di sistema. Questo permette agli utenti in questione di utilizzare, senza l’obbligo di sottoscrizione a Google One, diverse funzionalità avanzate.

Ogni mese gli utenti avranno a propria disposizione massimo 10 modifiche salvate e gratuite. Mentre avranno un accesso illimitato tutti gli abbonati paganti e chi possiede uno smartphone Pixel.

Stesso destino è riservato ad altre funzionalità precedentemente rilasciate come Magic Eraser e Photo Unblur. Queste funzioni, così come tutte le altre rese disponibili sono state raggruppate in un elenco completo. È possibile visionarlo sul sito Google dedicato alla community di Photos.

Ci sono però alcune eccezioni. Altre funzionalità che si basano sull’intelligenza artificiale generativa, come Best Take e Audio Mac Eraser rese disponibili per la serie Pixel 8 rimarranno esclusive per questi smartphone, almeno per il momento.