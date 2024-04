Alpine, un nome leggendario nel mondo dell’automobilismo, sta per scrivere una nuova pagina nella storia delle corse con l’introduzione di Alpenglow. Una vettura ad idrogeno destinata a cambiare il volto del motorsport. Il 10 maggio 2024 sarà una data memorabile per gli appassionati e gli esperti del settore. Poiché l’azienda presenterà ufficialmente questa rivoluzionaria creazione. Ciò avverrà durante la prestigiosa gara di endurance della 6 Ore di Spa-Francorchamps, in Belgio. Non sarà solo un semplice debutto. Parliamo infatti di un evento epocale che segnerà una svolta nell’uso delle tecnologie eco-sostenibili anche nell’ambito delle gare.

Il fine ultimo di Alpine, il futuro della mobilità

Alpenglow, rispecchia l’impegno di Alpine verso la sostenibilità e l’innovazione. Il suo debutto ha avuto luogo al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022. Adesso è quindi pronta a conquistare le piste con il suo motore a combustione interna alimentato a idrogeno. Una scelta assolutamente non casuale. Mirata piuttosto a soddisfare un obiettivo ben preciso.

L’idrogeno, infatti, rappresenta una soluzione promettente ed un efficace compromesso tra tutela ambientale e raggiungimento di esigenze di prestazioni elevate, soprattutto se facciamo riferimento alla questione delle auto da corsa. Con questa scelta, la società dimostra il proprio impegno verso un futuro più verde. Ma si pone anche come pioniere in quest’ambito, aprendo la strada a una nuova era, che non si concentra esclusivamente sul lancio dell’ultimo modello di auto più potente e tecnologico, ma tiene anche conto dei suoi possibili effetti sul nostro pianeta.

Molto più di quello che mostra

L’introduzione di Alpen glow sul circuito di Spa-Francorchamps non passerà inosservata. Non si tratta solo di una macchina veloce, ma di un laboratorio ambulante e un vero e proprio esperimento per gli anni a venire. L’utilizzo dell’idrogeno come fonte di energia promette, come detto, un’esperienza di guida senza pari. Insomma, non è una semplice auto per correre, mirata a sfidare i limiti di velocità attualmente imposti. Ma un messaggero di speranza per un domani in cui le prestazioni e la sostenibilità possano andare di pari passo.

Come è ormai ben noto, tutti i veicoli dovranno, presto o tardi, adottare nuove forme di alimentazione. Al fine di evitare il peggioramento dell’inquinamento atmosferico. Parliamo ovviamente di una prova non semplice da portare a termine, soprattutto per gli amanti della velocità.