L’intero settore automobilistico continua ad esplorare diverse alternative per poter favorire la transizione energetica. In questo contesto però Ferrari rappresenta un caso particolare. Benedetto Vigna, amministratore delegato, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica che l’azienda esclude un addio definitivo ai motori a combustione. L’amministratore ha affermato che nel mondo automobilistico le innovazioni sono all’ordine del giorno, ma che non sono mai definitive e non avvengono tutte in una volta. Proprio per questo Ferrari ha deciso di mantenere tutte le “tipologie” di veicoli, termici, elettrici e ibridi. In questo modo saranno poi i clienti a scegliere l’opzione che più si adatta alle loro esigenze.

Ferrari non rinuncia alle auto termiche

La Casa di Maranello resta un punto di riferimento soprattutto per la sua storia e la capacità di perseguire le innovazioni tecnologiche. Può essere però definito un produttore di nicchia che vanta una clientela ad altissimo reddito e per questo insensibile a fattori come il prezzo di listino.

Vigna, nel suo intervento, continua a affermando che l’azienda crede nella neutralità della tecnologia. A tal proposito Ferrari sta lavorando sui carbon neutral fuel (e-fuel o biofuel). In questo modo, si persegue una strategia, per Vigna quella più giusta, che permette di seguire le nuove tecnologie senza però imporre ai propri clienti alcuna scelta.

In quest’ottica, la vera difficoltà non è la transizione verso l’elettrico, ma il concetto stesso di transizione. È un’idea che spesso spaventa gli acquirenti ed è per questo che non riescono ad accettarlo.

Oltre queste premesse, Ferraro sta lavorando a diversi prototipi per una versione elettrica dei suoi veicoli. Secondo quanto detto da Vigna ci sono già delle alternative pronte, con upgrade quotidiani. Secondo le ultime dichiarazioni sembra che la prima Ferrari elettrica potrebbe essere svelata nel 2025 per poi arrivare sul mercato l’anno successivo. Vigna si è dichiarato entusiasta dei dettagli fino ad ora contemplati per il nuovo veicolo.