Iliad, la promo con il 5G e 180 GIGA è tornata: costa 9,99 €

In questo momento la cosa migliore che Iliad potesse fare era mettere sul piatto una delle offerte più interessanti. In realtà la soluzione che stiamo per descrivere era già arrivata sul sito ufficiale del gestore e in più occasioni. Si tratta della Giga 180.

La volontà di Iliad è abbastanza chiara: dopo aver lanciato questa offerta bisogna solo dominare e rubare utenti agli altri gestori. Il provider proveniente dalla Francia ci riuscirà senza ombra di dubbio, siccome ha ripristinato una delle offerte migliori di sempre, quella che in tanti desideravano.

Con un contributo di minuti, messaggi e giga, c’è anche un prezzo mensile stratosferico a fare da cornice e da punto di forza assoluto. Il provider riuscirà a dominare senza ombra di dubbio e porrà le basi per un’ottima estate, magari all’insegna di qualche offerta nuova.

Iliad, la miglior promo è tornata con tanti giga: ecco quanto costa e cosa offre

È tornata ormai da qualche giorno la famosissima Giga 180, una soluzione che costa poco ed offre tanto.

Al suo interno gli utenti possono trovare tutti i mesi minuti, messaggi e giga in grande quantità per un prezzo che porta anche un altro vantaggio. Siccome questa offerta costa 9,99 € al mese, permette a tutti di poter accedere alla soluzione in fibra ottica per la casa pagando un prezzo ridotto.

Passando ai contenuti, gli utenti trovano innanzitutto 180 giga in rete 5G per navigare sul web tutti i mesi. Ovviamente non possono mancare minuti e messaggi senza limiti, come solito di Iliad. Proprio come il prezzo mensile, anche il costo di attivazione è di 9,99 € ma va pagato solo la prima volta.

Tornando alla rete in 5G, questa è offerta gratis a tutti coloro che scelgono un’offerta con questo prezzo di vendita mensile. Ovviamente vale solo per coloro che hanno un dispositivo che sia compatibile, altrimenti si navigherà con il 4G.