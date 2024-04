Il robot aspirapolvere, ancora meglio a marchio iRobot Roomba, rappresenta la soluzione migliore su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento, nel momento in cui dovessero decidere di abbracciare il mondo dei dispositivi di questo tipo, rappresentando la stella polare del settore.

Il modello attualmente in promozione prende il nome di iRobot Roomba I3152, è un classico robot aspirapolvere, quindi senza funzione di lavaggio o simili, che riesce a navigare perfettamente all’interno degli ambienti senza difficoltà particolari, sfruttando i laser posti sulla superficie (è comunque assente la torretta LiDAR). Nella parte inferiore è presenta una spazzola laterale per la pulizia a filo, ma anche i sensori Dirt Detect che permettono di riconoscere facilmente la sporcizia, così da regolare automaticamente la potenza di pulizia.

Robot aspirapolvere: un risparmio su Amazon da primato

Un prezzo decisamente conveniente vi attende direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare l’iRobot Roomba I3152 spendendo molto meno del previsto, infatti il listino del suddetto dispositivo si aggira sui 459 euro, ma per l’occasione Amazon ha deciso di applicare uno sconto del 35%, così da farvi spendere solamente 299 euro per effettuare completamente l’ordine al seguente link.

Tra le varie funzionalità che gli utenti possono effettivamente raggiungere, troviamo la completa compatibilità con l’assistente vocale, infatti il prodotto può facilmente essere controllato con la propria voce, senza dover toccare fisicamente il robot, oppure affidarsi alla applicazione mobile che può essere installata sia su Android che iOS. Dimensionalmente non raggiunge numeri troppo elevati, fermandosi ad esempio a 34 centimetri circa di diametro, con una altezza di 9,3 centimetri, utile sopratutto per riuscire a pulire senza troppa difficoltà sotto i tavolini ed i mobili non particolarmente elevati. La spedizione è direttamente al vostro domicilio, molto rapida ed immediata, oltre che essere gestita da Amazon.