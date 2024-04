WhatsApp SPREMUTO al massimo da TRE funzioni segrete e gratuite

Più volte WhatsApp si è rinnovata nel corso degli ultimi anni, ma non c’è nulla che sia in grado di fare ciò che consentono queste funzionalità. Si tratta di soluzioni esterne, disponibili solo con applicazioni di terze parti che ovviamente sono state verificate e che non predispongono alcun tipo di rischio per gli utenti.

Il pubblico non deve fare nulla di diverso da scaricare questi titoli direttamente in formato APK. Sul web infatti sono disponibili tutte e tre le applicazioni di terze parti che potrebbero stravolgere il modo di usare WhatsApp.

WhatsApp e le tre funzioni che tutti hanno appena scoperto: eccole qui

La prima applicazione da tenere a propria disposizione si chiama Whats Tracker e consente a tutti di spiare gli utenti. Mettendo il caso che il vostro partner o un contatto qualsiasi che volete monitorare non abbia l’ultimo accesso visibile, potrete scoprirlo all’istante ogni volta che si connette a WhatsApp o quando esce. In entrambi i casi infatti arriverà una notifica istantanea sul vostro smartphone.

Per chi invece vuole passare inosservato non aggiornando l’ultimo accesso e soprattutto non risultando online, ecco Unseen. È questa l’applicazione che intercetta tutti i contenuti in arrivo su WhatsApp per permettere all’utente di leggerli al di fuori. Il livello di privacy dunque aumenta in maniera considerevole usando questa soluzione gratuita e legale.

C’è anche anche una terza applicazione, questa volta utile per riuscire a capovolgere una funzionalità famosissima all’interno di WhatsApp. Il nome è WAMR. Tutti sanno che è possibile cancellare un messaggio prima che l’utente lo legga. Installando questa applicazione di terze parti, tale possibilità non sarà più disponibile, in quanto WAMR consente di recuperare ogni contenuto eliminato di proposito. Bisogna ovviamente ricordare che l’applicazione non è retroattiva, per cui la funzione potrà avere effetto solo per i messaggi cancellati dopo la sua installazione.