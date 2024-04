Play Store, la FESTA delle app e dei giochi a pagamento oggi GRATIS

L’occasione di oggi è una di quelle più uniche che rare, da prendere al volo senza pensarci due volte. Il mondo Android accoglie ancora una volta il tripudio di applicazioni e giochi a pagamento che diventano gratis per qualche giorno o per qualche ora. Il tutto ovviamente non può che avere luogo all’interno del Play Store di Google, lo spazio riservato ai contenuti che risulta ad oggi il più grande al mondo.

Più titoli a pagamento possono quindi finire sugli smartphone degli utenti gratis, ma ricordiamo che tutto ciò vale a tempo limitato. Ovviamente ogni titolo è stato controllato appositamente proprio per essere sicuri che non si tratti di virus e potenziali problematiche. Basta andare nel prossimo paragrafo per capire come fare ad effettuare il download e quali contenuti portare a casa.

Anche la settimana scorsa arrivarono offerte del genere per gli utenti Android, salvo poi scomparire dal Play Store poche ore dopo. In virtù di questo, invitiamo tutti i nostri lettori ad approfittare a tempo debito.

Android regala sul Play Store dei titoli a pagamento totalmente gratis ma solo oggi

Una folta lista di contenuti a pagamento è diventata disponibile improvvisamente gratis per gli utenti che frequentano il Play Store di Google. Qui in basso ci sono i principali titoli che proprio oggi non avranno prezzo, per la gioia degli utenti che da tempo li puntavano.

Per procedere al download basta solo cliccare sui nomi all’interno dei quali sono incorporati anche i link diretti al famoso market del mondo Android. Una volta fatto questo, si aprirà una finestra specifica per ogni applicazione o gioco, così da consentire il download rapido. Ecco l’elenco al completo proprio qui sotto con tutti i link: