Iliad, la resurrezione della GIGA 180 con un regalo GRATIS

Un numero di grandi offerte è arrivato sul panorama telefonico mobile ma a reagire nel miglior modo è stato il solito gestore: Iliad. L’azienda ha infatti accantonato due vecchie proposte per far posto ad un rientro molto gradito.

Qual è l’obiettivo di Iliad questa volta? Ovviamente il gestore mira a colpire le aziende più forti del momento, come ad esempio i gestori TIM e Vodafone, ma anche i virtuali. Sono questi i principali target che il gestore si è prefissato proprio perché vuole in ogni modo portargli via gli utenti. Molto probabilmente ci riuscirà visto che l’offerta è davvero incredibile questa volta, con un prezzo irrisorio ogni mese.

Iliad: le nuove promo rivali si inchinano alla Giga 180 con il 5G incluso

Chi non aveva ancora avuto modo di conoscere la famosissima Giga 180, ora può farlo tranquillamente. Iliad l’ha ripristinata con lo scopo di battere la concorrenza a colpi di contenuti e di qualità.

In primo luogo infatti bisogna ricordare che all’interno di questa soluzione mobile, che ritorna ufficialmente, ci sono minuti e messaggi con tanti giga. La prima parte prevede infatti chiamate ed SMS senza limiti verso ogni numerazione mobile e fissa in Italia e in Europa. Per terminare invece ecco 180 giga per la navigazione sul web sfruttando la connessione 5G, la più diffusa sul territorio italiano. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € al mese e vale per sempre, senza rimodulazioni che possano scalfirlo. Il costo di attivazione è analogo ma va pagato solo la prima volta.

Ricordiamo che il 5G incluso nelle offerte di Iliad è totalmente gratuito e non è sottoposto ad alcun pagamento eccezionale. Non ci sono costi da sostenere neanche in futuro, con questa risorsa che vale per sempre gratis. Bisogna ovviamente avere un dispositivo compatibile che possa consentire all’utente di usufruire del 5G in ogni momento utile.