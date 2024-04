Instagram offre ai suoi utenti alcune funzionalità davvero utili. Quella maggiormente usata dagli utenti a livello mondiale riguarda la possibilità di pubblicare video. È possibile pubblicare i propri filmati sia sotto forma di storia e sia come pubblicazione video (Reels).

E non è tutto. Capita a tutti di notare che un video che si intende pubblicare sia troppo lungo e quindi non può essere postato per intero. Per riuscire a sopperire a questo problema, gli utenti potrebbero scegliere di tagliare alcuni secondi iniziali o finali per rientrare nel minutaggio corretto. È davvero possibile farlo?

Come ritagliare video su Instagram

Non tutti lo sanno, ma ci sono diversi modi che gli utenti possono utilizzare per ritagliare i propri video. Come sappiamo Instagram impone dei limiti ben precisi che bisogna rispettare per poter pubblicare quel determinato contenuto.

Se si vuole procedere alla modifica della lunghezza direttamente su Instagram bisognerà selezionare il filmato dalla Galleria del proprio smartphone e cliccare sull’apposita sezione “Modifica video”. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di accedere ad alcuni strumenti di modifica, tra cui proprio il ritaglio.

E se invece di ritagliare delle parti esterne si vuole ritagliare alcune sezioni interne? Non è un problema, basta posizionarsi nel punto esatto in cui si vuole cancellare una parte e cliccare sul pulsante “Dividi in modo da ottenere due clip”. A questo punto basterà modificare i bordi interni dei due video.

La funzione ritaglio è disponibile anche da PC nella versione web o anche sull’app per desktop. il filmato può essere trascinato dalla cartella in cui è stato salvato o tramite il pulsante “Seleziona” del computer. Dopo aver caricato il video è possibile sceglierne il formato cliccando sul pulsante con le due frecce opposte che si trova in basso a sinistra. A questo punto basta pigiare su “Avanti” per accedere all’editor e ritagliare il video. Si può procedere spostando il cursore di inizio e di fine per poter ritagliare il video in base alle proprie preferenze.

In tutti questi casi, una volta completate le modifiche è possibile procedere alla pubblicazione del video sul proprio profilo Instagram.