Lenovo IdeaPad Gaming 3 è il portatile che ogni utente dovrebbe acquistare nel momento in cui fosse minimamente interessato al mondo del gaming ad alto livello, essendo comunque un prodotto che viene commercializzato con processore Intel Core i7 di ultima generazione, ed anche la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di GDDR6.

Il prodotto gode di un buon display da 16 pollici di diagonale, un IPS LCD con luminosità massima di 350 nits, risoluzione WUXGA e 165Hz di frequenza di aggiornamento (comunemente conosciuta con il nome di refresh rate). La RAM interna è su due moduli differenti, rispettivamente da 8GB l’uno per un totale di 16GB, passando poi per 512GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo è Windows 11, senza alcuna personalizzazione software.

Lenovo IdeaPad Gaming 3, il prodotto è super scontato

Acquistare il notebook da gaming più economico in circolazione è davvero semplice, vi basterà collegarvi direttamente a questo link. per essere sicuri di avere libero accesso al prezzo finale di soli 1120,85 euro, che corrisponde ad una riduzione del 38% sul listino originario di 1799 euro, previsto dal produttore e direttamente da Amazon sul proprio sito.

La colorazione disponibile è la Onyx Grey, di grande impatto visivo, non risulta essere troppo aggressiva o votata al gaming, ma allo stesso tempo convince proprio per la sua semplicità e sobrietà. La tastiera è retroilluminata, con colorazione monocromatica, ciò sta a significa che non troviamo un LED RGB pronto a cambiare colore a piacimento, bensì una scelta molto più sobria, completa ad ogni modo di tastierino alfanumerico direttamente sul lato destro del dispositivo stesso.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare mentre lo utilizzano.