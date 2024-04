Ci sono casi in cui le chiamate dei call center diventano fin troppo pressanti. Ogni giorno possono arrivare decina di telefonate in cui vogliono proporci le più diverse offerte, tentando di convincerci a procedere con un cambio gestore, ecc.

Sono poi sempre di più i casi in cui malintenzionati sfruttando questo sistema per poter colpire e truffare le ignare vittime. Soprattutto per questo motivo è fondamentale imparare a riconoscere i call center, a maggior ragione se si parla di quelli fraudolenti.

Come riconoscere i call center e bloccarli

Il Registro delle Opposizioni è un servizio pubblico garantito che permette agli utenti di escludere il proprio numero dalle liste di contatto. L’iscrizione al Registro si effettua con un modulo online presente sul sito ufficiale o contattando il numero verde specializzati.

Nonostante le sue buone intenzioni, secondo molti utenti questo servizio resta inefficiente e non sembra risolvere concretamente il problema legato all’insistenza del telemarketing. Le chiamate continuano ad arrivare spesso anche grazie ai sistemi che eludono la sicurezza.

Ci sono alcuni interventi che è possibile sfruttare per evitare di essere contattati di continuo. Il primo passaggio riguarda il blocco dei numeri sconosciuti che chiamano di continuo o sono dotati di prefisso internazionale. Inoltre, per le chiamate in entrate provenienti da numeri internazionali, è possibile procedere dal proprio smartphone. Con questo intervento è possibile ricevere telefonate solo dai contatti presenti sulla rubrica.

Un secondo consiglio utile riguarda l’interrompere subito le chiamate automatizzare o quelle che sono contraddistinte da chiamate silenziose o automatizzate. Tutti questi dettagli possono rappresentare degli indizi dell’arrivo di una situazione di pericolo. In questi casi è importante non rispondere alle chiamate “silenziose” anche solo pronunciando qualche parola. Inoltre, è importante ricordare di rifiutare sempre e comunque visite a domicilio o luoghi specifici che solo l’operatore conosce.

Sono piccoli accorgimenti che però possono fare la differenza per la sicurezza dei nostri dispositivi mobili.