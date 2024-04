Samsung sembra intenzionata ad ampliare la propria offerta di smartwatch lanciando un nuovo modello nel corso delle prossime settimane. Inizialmente, gli analisti erano concordi nell’indicare che il brando coreano fosse al lavoro su un device che avrebbe preso il nome di Galaxy Watch FE.

Tuttavia, secondo un recente report, questa possibilità sembra essere stata smentita. Al posto di questo smartwatch, Samsung potrebbe rilanciare un wearable già noto. Infatti, le informazioni trapelate indicano che l’azienda presenterà un dispositivo che avrà molti punti di contatto con il Galaxy Watch 4.

Lo smartwatch presentato nel 2021 potrebbe essere ripreso e rilanciato nel corso di questo 2024. La notizia sembra prendere sempre più piede tra i leaker più influenti tra cui Max Jamobor e anche Roland Quandt.

Samsung potrebbe rilanciare sul mercato il Galaxy Watch 4 del 2021 adattandolo alle esigenze dei clienti e rendendolo più moderno

Galaxy Watch 4 (2024) — Max Jambor (@MaxJmb) April 7, 2024

La scelta da parte di Samsung non sarebbe una novità assoluta. Il produttore coreano ha già applicato una strategia simile nel mercato dei tablet, rilanciando nel 2024 il Tab S6 Lite presentato nel 2020. I nuovi modelli condividono gran parte della scheda tecnica con le versioni originali anche se sono presenti alcune novità.

Entrando maggiormente nello specifico, il Galaxy Watch 4 è uno smartwatch presentato in due differenti dimensioni: 40 mm e 44 mm. Il display Super AMOLED garantisce un’alta leggibilità anche sotto il sole quando si svolgono attività all’aperto o semplicemente si passeggia e si vuole guardare l’ora.

Le prestazioni sono garantite dal chipset proprietario Exynos W920 in grado di gestire diverse funzionalità e numerosi sport. Trattandosi di un indossabile smart, il wearable può misurare il battito cardiaco, monitorare il sonno e registrare varie attività sportive.

Non sappiamo quali cambiamenti Samsung apporterà alla versione 2024 del Galaxy Watch 4. Possiamo immaginare un update in termini di sistema, aggiornando il device all’ultima versione disponibile di WearOS. Il produttore potrebbe anche modificare i sensori per adattarli alle esigenze dei clienti odierni.