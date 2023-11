Al giorno d’oggi gli smartwatch sono diventati un accessorio quasi indispensabile per ogni persona che disponga di uno smartphone. Essi infatti permettono di leggere notifiche, parlare al telefono e monitorare la nostra salute.

La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo il Samsung Galaxy Watch 4 da 40 mm ad un prezzo molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 4 da 40 mm ad un prezzo top

Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) è uno wearable con sistema operativo Android che potremmo definire di fascia media. Lo schermo da 1,2 pollici di questo wearable è di tipo SuperAMOLED ed ha una risoluzione di 396 x 396 pixel. La CPU è un Exynos W920 dual a 64 bit da 1.2 GHz e GPU Mali-G68, il tutto supportato da 1.5 GB di RAM e 16 GB di memoria non espandibile.

Lo smartwatch fa segnare il ritorno di Wear OS, che in questo caso prende posto a bordo con la versione “Powered by Samsung” e con la personalizzazione One UI Watch, frutto della collaborazione con Google. Il dispositivo permette di accedere facilmente a diversi servizi della casa sud-coreana.

Per restare allenati vengono messi a disposizione 100 diverse attività fisiche, con possibilità di creare sfide con gli amici grazie a Samsung Health. Non mancano infine la rilevazione del livello di ossigeno del sangue (SpO2) e la funzione Snoring detection, pensata per chi russa durante la notte. Insomma, tutto ciò che ci serve per tenere la nostra salute e la nostra vita sociale sotto controllo. Seguendo questo link lo potrete acquistare per soli 110.67 euro.