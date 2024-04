L’era dell’esplorazione digitale è sempre più ampia grazie alla disponibilità di dispositivi come le action camera, che consentono di catturare e condividere momenti emozionanti con facilità. Tra i protagonisti di questo mercato c’è AKASO con la sua linea Brave, che offre prestazioni di qualità ad un prezzo più che conveniente. In particolare, abbiamo la Brave8 e la sua versione ottimizzata Brave8Lite che promettono un’esperienza di ripresa senza precedenti. Sarà soprattutto di quest’ultima che oggi ci concentreremo. Per gli appassionati di sport estremi, viaggiatori e creatori di contenuti. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le sue caratteristiche, prestazioni e particolarità. Fornendo una guida completa per aiutarvi a scegliere la migliore soluzione alle vostre necessità.

DESIGN E COSTRUZIONE

Questo dispositivo rappresenta un connubio perfetto tra funzionalità ed estetica, con un design compatto e robusto, progettato per resistere alle sfide degli ambienti più estremi e per accompagnare gli utenti in ogni avventura.

È caratterizzate da un corpo resistente che la rende ideale per l’uso all’aperto in condizioni difficili. La struttura è solida e ben costruita e offre una protezione affidabile contro gli urti e gli impatti. Garantendo che le apparecchiature interne restino al sicuro anche durante le attività più intense.

In termini di estetica, dispone di un design elegante e moderno, con linee pulite e finiture raffinate. La forma ergonomica si adatta comodamente alla mano, cosìcche i fruitori possano maneggiarle con facilità. In più, l’estrema leggerezza la rende comoda da trasportare ovunque, così da poter catturare i vostri ricordi più preziosi in qualsiasi luogo e momento.

Un’altra particolitá riguarda la presenza di un doppio display, grazie a cui è possibile visualizzare le registrazioni in tempo reale e catturare selfie perfetti. Lo schermo posteriore, di dimensioni generose, promette una visualizzazione chiara e dettagliata, mentre quello frontale più piccolo, è ideale per un maggior controllo e la visualizzazione delle informazioni essenziali. Presenta poi una cassa in plastica protettiva, per una sicurezza ancora più efficace.

FUNZIONAMENTO

La Brave 8 Lite si distingue per la semplicità d’uso e l’efficienza delle operazioni, è progettata per consentire agli utenti di concentrarsi sulla cattura dei momenti, senza doversi preoccupare della complessità della tecnologia.

Un elemento chiave del suo funzionamento riguarda l’ intuitivo sistema di pulsanti e comandi, posizionati strategicamente lungo i bordi del dispositivo. I tasti facilitano l’accesso alle principali funzioni di registrazione e di scatto fotografico. Ad esempio, un singolo tocco può avviare o interrompere la registrazione video, mentre un altro può catturare istantanee nitide e dettagliate.

Oltre ai comandi fisici, è anche supportato il controllo vocale, una caratteristica innovativa utile per impartire compiti per avviare o interrompere la registrazione senza dover toccare la camera. Una funzione particolarmente idonea per tutte quelle situazioni durante le quali le mani sono occupate o quando si desidera riprendere un evento senza interruzioni.

Per un maggiore controllo e flessibilità, la camera supporta l’uso di accessori esterni. Come microfoni o telecomandi, che possono essere collegati tramite la tecnologia Bluetooth integrata. Ciò consente di personalizzare le proprie riprese e ottenere risultati audio e video di alta qualità in qualsiasi situazione.

Un altro aspetto importante riguarda l’interfaccia che appare estremamente intuitiva, grazie a un sistema di menu semplice e ben strutturato, le persone possono navigare facilmente attraverso le varie modalità e opzioni senza dover consultare un manuale. Le schermate chiare e informative forniscono tutte le informazioni necessarie in modo semplice e conciso, così da potersi concentrare anche su altro senza distrazioni.

Insomma, questo dispositivo è caratterizzato da una certa semplicità d’uso ed un’ efficienza e affidabilità nelle prestazioni. Tutti elementi che si notano fin dal suo primo utilizzo.

CONNETTIVITÀ

Per quanto riguarda il settore della connettività, la actioncamera dispone di una vasta gamma di opzioni di connessione e personalizzazione per soddisfare anche i fruitori più esigenti. Grazie alla tecnologia avanzata e alla versatilità delle funzioni, è in grado di adattarsi a una varietà di scenari e di integrarsi facilmente con altri dispositivi e applicazioni.

Una delle caratteristiche distintive riguarda la connettività Wi-Fi integrata, attraverso cui è possibile collegare la telecamera ad altri device mobili tramite un’app dedicata. Questa opzione offre una serie di vantaggi, come la visualizzazione in tempo reale delle riprese; il controllo remoto e la trasmissione wireless dei file multimediali. Grazie all’app companion, si possono modificare le impostazioni; regolare le modalità di registrazione e condividere istantaneamente i propri contenuti sui social media e altre piattaforme online. In più, ricordiamo anche l’opzione di stabilizzazione dell’immagine, per ottenere foto fluide e stabili sempre.

Presente anche il supporto Bluetooth per il collegamento a una varietà di accessori esterni. Come microfoni wireless o telecomandi a distanza. Questa soluzione, come la precedente, favorisce un maggiore controllo e flessibilità e consente di catturare perfettamente anche gli elementi audio. È prevista poi la possibilità di modificare una serie di impostazioni e preferenze passando dal menu. Come regolare parametri della risoluzione video; la frequenza dei frame; la sensibilità ISO e altro ancora. Al fine di ottenere risultati ottimali in base alle proprie necessità specifiche.

Ma non è tutto, tale modello è progettato per essere compatibile con una vasta gamma di accessori e supporti, per sfruttare appieno il suo potenziale creativo. Che si tratti di montare la telecamera su un casco, un manubrio o un treppiede, non avrete mai alcun problema, ma potrete sempre contare su un’esperienza di ripresa versatile e adattabile.

AUTONOMIA

L’autonomia rappresenta un altro fattore cruciale, poiché determina quanto tempo la camera può essere utilizzata senza doverla ricaricare ogni istante. La 8 Lite è infatti progettata per offrire un’esperienza di ripresa prolungata, per catturare tutti i momenti importanti senza interruzioni.

Presenta una batteria ad alta capacità che garantisce una durata superiore rispetto alla media. Mentre la Brave8 è alimentata da una batteria da 1550mAh, la Brave8Lite ne presenta una leggermente più piccola da 1300mAh. Ad ogni modo, garantisce prestazioni assolutamente eccellenti in termini di persistenza della carica, favorendo il suo utilizzo anche ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo.

Per quanto concerne la durata effettiva della batteria, essa può variare a seconda delle impostazioni di registrazione e delle condizioni ambientali, ma la Brave è comunque in grado di offrire un’autonomia impressionante anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ad esempio, può registrare video in 4K a 60fps per circa 90 minuti con una singola carica.

Prevista anche la ricarica rapida tramite cavo USB-C, grazie a cui è garantito un ripristino veloce dell’energia tra una sessione di ripresa e l’altra. Una funzionalità particolarmente utile per coloro che sono sempre in movimento e desiderano massimizzare il tempo di ripresa senza dover attendere a lungo.

PREZZO E CONCORRENZA

Il prezzo della 8 Lite rappresenta un notevole vantaggio per chi cerca un prodotto di alta qualità a un costo accessibile. Il device offrono una combinazione eccezionale di funzionalità avanzate e prestazioni di alto livello a un prezzo competitivo rispetto ad altri articoli presenti sul mercato.

La Brave 8, con un costo di €279.99, ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo considerate le sue caratteristiche e prestazioni. Tra cui, un sensore eccellente, risoluzione fino a 4K a 60 fps, doppio display e funzione SuperSmooth per la stabilizzazione dell’immagine. Per quanto riguarda la confezione, al suo interno sono presenti numerosi accessori che la rendono un’opzione conveniente per coloro che desiderano un dispositivo completo e versatile.

D’altra parte, la Brave8Lite, con caratteristiche ottimizzate per una maggiore praticità e prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, è disponibile a un prezzo ancora più conveniente. Anche se il suo valore economico ad oggi non è stato specificato, è probabile che sia inferiore a quello del modello Brave 8, presentandosi come un’opzione più economica senza compromettere la qualità e le prestazioni. Questo lo rende particolarmente attraente per chi cerca un’action camera affidabile e performante a un prezzo ancora più basso.

PRO E CONTRO

Giunti a questo punto possiamo ora fare un’analisi più dettagliata dei pro e dei contro di questo prodotto. Parlando delle caratteristiche positive delle actioncamera, è doveroso citare un eccellente sensore per una resa visiva di alto livello; un doppio display, uno posteriore e uno frontale, che rende più facile l’inquadratura, specialmente per selfie e video di se stessi, fornendo un feedback visivo immediato; da ricordare anche la correzione in post automatica, ovvero la funzione SuperSmooth che permette di stabilizzare le riprese durante la fase di post-produzione, garantendo video fluidi e privi di vibrazioni anche in condizioni di movimento. Infine, ma non per importanza, un ottimo design. Infatti la telecamera presenta una struttura ergonomica e robusta, ideale per l’uso in ambienti esterni e durante attività sportive. Le linee morbide e il corpo compatto facilitano il suo trasporto e l’utilizzo in varie situazioni.

Ma non ci sono pro senza contro, di conseguenza parlando degli aspetti “negativi” abbiamo un software che necessita di più attenzione. Infatti sembra che alcuni utenti abbiano segnalato che sarebbe opportuno che questo possa beneficiare di qualche miglioramento per quanto riguarda l’interfaccia utente e la stabilità del sistema. Sono state riportate alcune difficoltà nell’utilizzo dell’applicazione mobile e nella navigazione tra le impostazioni. Manca la busta per gli accessori. Ovvero entrambi i modelli non includono una custodia o una borsa per il trasporto degli accessori, rendendo più difficile la loro organizzazione e spostamento. A tal proposito sarebbe consigliabile una soluzione per il contenimento degli altri supporti presenti all’interno della confezione, così da migliorare l’esperienza complessiva dell’utente.

CONCLUSIONE

In conclusione, possiamo dire che questa minicamera rappresenti un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo versatile, affidabile e di qualità, sia che stiate esplorando le profondità del mare, conquistando le vette più alte o semplicemente creando videoclip emozionanti della vita di tutti i giorni, pronti ad accompagnarvi in ogni vostra avventura e momento. Quindi il nostro esito a riguardo è assolutamente favorevole, a voi spetta poi tirarne le somme!

Potete acquistarla direttamente sul sito ufficiale.