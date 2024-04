La nuova funzione rilasciata lo scorso gennaio, “Cerchia e Cerca” è disponibile sui dispositivi Pixel 8 e sui nuovi Galaxy S24. Google ha promesso ai suoi utenti di allargare l’uso della funzione anche ad altri dispositivi Pixel. Nonostante il clima di grandi cambiamenti l’azienda di Mountain View ha deciso di alzare la posta, annunciando una serie di nuove funzioni presto disponibili sui suoi cellulari.

Cerchia e Cerca è molto apprezzato dagli utenti poiché permette di effettuare ricerche molto più veloci e precise, selezionando i contenuti sullo schermo cerchiandoli con un dito. Con l’arrivo di questa nuova funzione l’entusiasmo generale è cresciuto ancora di più.

Nuova funzione per Cerchia e Cerca

La notizia è stata condivisa su X da Mishaal Rahman, grazie alla segnalazione di un utente. La nuova funzione permette di tradurre un testo semplicemente individuandolo sullo schermo del proprio dispositivo. Una volta selezionato il testo in questione, bisogna azionare la funzione allo stesso modo, tenendo premuto il pulsante Home presente sulla barra di navigazione. A quel punto sarà necessario selezionare il tasto “traduttore” che apparirà a destra della barra di Google.

Il sistema proverà a riconoscere automaticamente la lingua in questione e procederà a tradurre il testo nella lingua di sistema. È però possibile cambiare la lingua toccando i pulsanti relativi, posizionati in basso al centro. La traduzione viene effettuata online e il testo tradotto verrà sostituito a quello originale.

Secondo quanto è stato rilasciato fino ad ora non è ancora nota la data in cui verrà diffusa la nuova funzione di Cerchia e Cerca. Anche se è noto che Google sta iniziando a rilasciarla ad alcuni utenti. Ricordiamo che per poter utilizzare questa funzione è necessario possedere un dispositivo compatibile con la funzione Cerchia e Cerca.

Se ancora non possedete questa funzione non disperate. Come detto, attualmente la funzione è ancora in fase di rilascio e non è ancora noto entro quanto il rilascio sarà completato. Potrebbero volerci anche settimane prima che tutti i dispositivi compatibili vengano aggiornati con questa funzione.