Recentemente ha fatto scalpore la cancellazione da parte di Apple di un progetto di dimensioni decisamente importanti, stiamo parlando del “Progetto Titan” che nei prossimi anni avrebbe dato alla luce la tanto discussa Apple Car, progetto ambizioso di Apple nel quale però l’azienda di Cupertino ha deciso di non credere più per poi optare dunque in un abbandono definitivo.

Dopo l’ufficializzazione dell’abbandono del progetto sembra però che gli ingegneri coinvolti starebbero valutando la possibilità di progettare un robot in grado di seguire le persone all’interno delle loro abitazioni.

Intelligenza artificiale e tanta ingegneria

Il progetto in questione sembra essere destinato a non vedere la luce entro pochissimo tempo, ciò è legato alla sua estrema complessità, secondo quanto dichiarato da Mark Gurman, da sempre molto informato sulle vicende Apple, tale progetto sarebbe nelle fasi iniziali e l’azienda si starebbe insegnando per capire l’uso degli algoritmi di intelligenza artificiale per rendere il robot un aiutante a 360° per la famiglia e per la casa, la sfida più importante è quella di consentirgli di muoversi negli spazi disordinati e di seguire le persone all’interno delle loro abitazioni, sfide a cui bisogna aggiungere anche la possibilità di compiere azioni complesse come pulire i piatti.

Secondo il giornalista non è certo che il progetto si concretizzerà, le motivazioni sono molteplici, in primis la difficoltà ingegneristica che con la tecnologia attuale potrebbe non essere superabile, così come il fattore economico dal momento che Apple comunque vorrà guadagnarci da questo investimento e la cosa non è sicura.

Dunque L’abbandono del progetto Apple Car ha avuto come effetto l’apertura di Apple verso il mondo della robotica, ora l’azienda sta sperimentando svariate possibilità per cercare di capire quali siano quelle più sfruttabili da un punto di vista dell’innovazione ed economico, varando indubbiamente progetti più realizzabili rispetto alla sua automobile elettrica.