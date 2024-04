Siri: la Apple modifica l'IA per renderla migliore di ChatGTP?

Sul web circolano rumor sul potenziamento di iOS 18, la prossima versione del sistema operativo di Apple. Si parla di cambiamenti che coinvolgono e che puntano su una maggiore fruizione ed integrazione dell’intelligenza artificiale, strategia che si adegua alle tendenze tecnologiche del momento. La Apple potrebbe star creando una nuova IA chiamata ReALM (Reference Resolution as Language Modeling) che andrebbe a modificare per sempre il modo in cui gli assistenti vocali come Siri rispondono e comprendono le richieste effettuate dagli utenti.

L’obiettivo dell’innovativa tecnologia Apple è quello non soltanto di ascoltare attentamente, ma anche di capire esattamente, in modo approfondito, cosa stia chiedendo l’utente in quel momento. Cercherà di rispondere usando un tono più colloquiale, contestualizzato al tipo di domanda. Rispetto agli assistenti tradizionali che concentrano la propria metodologia sul “parlare”, ReALM converte conversazioni, schermate e attività in background in un formato di testo che può essere elaborato da modelli linguistici di grandi dimensioni.

RaALM di Apple è più potente di ChatGTP?

I risultati di ReALM durante i test sono stati sorprendenti, con miglioramenti netti ed evidenti rispetto ai sistemi esistenti. In confronto con modelli linguistici come GPT-3.5 e GPT-4, ReALM ha dimostrato prestazioni paragonabili all’ultima versione di OpneAI se non addirittura superiori. Potrebbe dare all’utenza la possibilità di utilizzare gli assistenti come Siri in modo personalizzato e migliore sotto diversi aspetti. La Apple ha condiviso il proprio documento di ricerca e ha descritto precisamente quattro dimensioni del modello ReALM, indicando il numero di parametri in milioni e miliardi. Questi modelli, denominati ReALM-80M, ReALM-250M, ReALM-1B e ReALM-3B, sono per la società la spinta che cercava per guadagnare un posto nel tempio delle aziende esperte di IA.

Non sappiamo ancora se ReALM avrà o meno un ruolo in iOS 18 e nei suoi dispositivi più recenti, ma i risultati promettenti dei test quasi sicuramente porteranno ad un miglioramento di Siri e di altri sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda. Il lancio ufficiale del sistema operativo è previsto in autunno insieme al nuovo iPhone 16.