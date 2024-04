Un’opportunità imperdibile si apre ora per gli abbonati alla piattaforma di streaming sportivo DAZN. Si tratta della possibilità di accedere gratuitamente per tre mesi al ricco mondo dell’intrattenimento offerto da Apple TV+.

Questa iniziativa, lanciata attraverso il portale di fidelizzazione MondoDAZN, rappresenta un’aggiunta di valore significativa all’esperienza di streaming già offerta dalla piattaforma. Infatti, attraverso questa partnership, gli abbonati avranno accesso a una vasta gamma di contenuti esclusivi. Dalla produzione di serie TV originali a film commoventi e documentari coinvolgenti.

DAZN, un regalo per tutti i suoi clienti

La nuova promozione DAZN, disponibile dal 27 Marzo al 15 Settembre 2024, come detto, permette agli utenti di ottenere tre mesi di Apple TV+ senza alcun costo aggiuntivo. Arricchendo così il loro catalogo di intrattenimento. Questa iniziativa conferma l’ impegno del servizio nel soddisfare le esigenze dei propri fruitori. Offrendo loro un’esperienza sempre più completa e diversificata. Grazie al codice promozionale disponibile su MondoDAZN, è possibile attivare l’offerta entro il 30 Settembre 2024 e godere di tanti nuovi contenuti.

Ma le novità non finiscono qui. Oltre all’offerta di cui abbiamo parlato, vi sono anche una serie di vantaggi e promozioni esclusive. Tra queste, spiccano i corsi intensivi di inglese offerti da Wall Street English, che permettono di migliorare le proprie competenze linguistiche gratuitamente per sei settimane. Ancora, sarà possibile accedere a periodi gratuiti su piattaforme di intrattenimento. Come La Gazzetta dello Sport, Deezer, Virgin Active e Paramount+. Insomma un’opportunità incredibile da non perdere! Questa che vi abbiamo descritto è solo una delle tante offerte che il servizio mette a disposizione dei suoi vecchi e nuovi fruitori. Per avere informazioni più dettagliate a riguardo vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale della piattaforma. Selezionate la proposta che risulta essere più attinente alle vostre esigenze e desideri e buona visione! Restate connessi sulle nostre pagine per essere sempre in prima linea sulle ultime novità del momento.