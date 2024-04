Un pericolo a cui ognuno di noi deve prestare attenzione costantemente e costituito senza alcun dubbio dalle truffe online e dalle truffe telefoniche, queste ultime hanno ovviamente lo scopo di ingannare gli utenti per cercare di sottrarre loro dati sensibili da utilizzare a proprio vantaggio per una miriade di reati.

Le truffe di questo tipo hanno svariati metodi per colpire gli utenti, il più utilizzato e senza alcun dubbio il phishing, quest’ultimo consiste nel far ricevere la vittima una comunicazione urgente alla quale prestare attenzione dal momento che spesso parla di un problema da risolvere immediatamente, dettaglio che tende a far abbassare la guardia a chi legge portandolo a cadere facilmente nel tranello.

Vecchia truffa ritorna a colpire

Proprio restando in tema di truffe oggi vi parliamo di una vecchia truffa che è tornata a colpire gli utenti italiani nel tentativo di sottrarre loro i dati di accesso ai conti bancari, stiamo parlando della truffa del pacco non consegnato.

Molto utenti stanno infatti ricevendo un SMS o una mail che li avvisa di un pacco la cui consegna è bloccata, comunicazione all’interno della quale viene richiesto l’inserimento dei dati personali per poter sbloccare la spedizione, questi ultimi consistono in anagrafiche e ovviamente i dati legati alla carta di credito.

Nel corpo testo di questa comunicazione infatti si invita la vittima a effettuare l’accesso presso un link apposito, quest’ultimo rimanda ad una pagina dove verranno richiesti tutti i dati citati sopra i quali però non verranno utilizzati per sbloccare una spedizione, bensì verranno spediti al creatore della truffa che li utilizzerà per accedere al conto corrente della vittima e rubarne tutti i risparmi in esso contenuti.

Ovviamente diffidate da questa tipologia di comunicazione dal momento che nella totalità dei casi si tratta di una truffa bella e buona pensata per derubarvi di tutti i vostri risparmi.