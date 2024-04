Durante la giornata di ieri 3 aprile 2024 sono stati riscontrati non pochi problemi con le varie app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg. In particolare, gli utenti si sono lamentati del malfunzionamento di alcune applicazioni note, tra cui WhatsApp e anche Instagram. Il problema sembra che si sia protratto per diverse ore ,ma ora tutto è tornato alla normalità. I disservizi, comunque, sembrano aver riguardato prevalentemente l’invio di messaggi sull’app di messaggistica istantanea e l’accesso all’app di Instagram.

WhatsApp e Instagram down, ecco cosa è successo

Durante la giornata di ieri, gli utenti hanno dovuto adattarsi nuovamente ai vari problemi e disservizi delle varie app di Mark Zuckerberg. Come già accennato in apertura, durante la prima serata della giornata di ieri 3 aprile 2024 (in particolare attorno alle ore 20) in molti hanno cominciato a riscontrare diversi disservizi. A causa di questi ultimi, gli utenti si sono visti impossibilitati ad inviare e/o ricevere messaggi sulla nota app di messaggistica istantanea WhatsApp.

Questi disservizi e problemi sembra che siano stati riscontrati anche per le altre applicazioni di Zuckerberg, tra cui soprattutto Instagram. Anche in questo caso, gli utenti si sono visti impossibilitati ad accedere all’app ufficiale e a visionare i vari contenuti presenti sull’app ufficiale. Per quanto riguarda WhatsApp, sembra che i problemi si siano trasmessi anche nella versione web dell’app.

Come già detto in apertura, però, fortunatamente questi disservizi sono durati relativamente poco tempo. Per il momento, infatti, non sono stati riscontrati altre problematiche varie di accesso alle app e di invio e ricezione dei messaggi con doppia spunta blu. Sembra comunque che i disservizi siano stati riscontrati non solo nel nostro paese, ma anche presso altri paesi presenti in Europa.

Per il momento, comunque, non soni stati riscontrati ulteriori disservizi. Rispetto ad alcuni episodi simili successi in passato, comunque, questa volta i problemi sono durati decisamente di meno.