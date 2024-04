Nota come BMW Security Vehicle Training, questo corso di guida specializzato si propone di insegnare tecniche avanzate per guidare veicoli corazzati, simili a quelle impiegate dagli agenti segreti. Si tratta di un’esperienza unica, progettata per preparare i partecipanti a gestire situazioni di alto rischio e stress alla guida di auto blindate.

Puro divertimento su quattro ruote

I corsi sono strutturati per affrontare sfide e scenari da film di James Bond, insegnando agli autisti come reagire in situazioni estreme per garantire la sicurezza propria e dei passeggeri. L’addestramento combina teoria e pratica, con un’attenzione particolare alla risposta a attacchi improvvisi e alla gestione di condizioni di guida complesse in modo sicuro e preciso.

Tenuti in una località vicino a Berlino, i corsi si svolgono in un’ex pista d’atterraggio militare adeguatamente rinnovata per ospitare le attività pratiche. Il programma si articola in due fasi: una iniziale di due giorni focalizzata sui fondamenti della fisica di guida e sulle tecniche avanzate, e una seconda fase avanzata di tre giorni, che espone gli autisti a scenari ancora più impegnativi, come fughe da situazioni di fuoco e imboscate notturne.

Se ancora avete dei dubbi sappiate che c’è la possibilità di esercitarsi con modelli all’avanguardia come la BMW Serie 7 Protection, la BMW i7 Protection (versione elettrica) e la BMW X5 Protection VR6. Tutti questi veicoli sono progettati per offrire prestazioni e sicurezza elevate, con motori potenti e corazzature in grado di resistere a impatti di proiettili ad alti livelli di protezione (VPAM 10).

La BMW e il suo training da 007

Nonostante il costo dei corsi non sia specificato, è probabile che rappresenti un investimento significativo. Le competenze e le esperienze acquisite durante il BMW Security Vehicle Training possono essere inestimabili, potenzialmente cruciali in situazioni critiche. La visione di BMW è quella di formare autisti in grado di proteggere se stessi e i passeggeri, mentre elevano l’esperienza di guida a un nuovo livello di consapevolezza e controllo.