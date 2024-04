Dopo una lunghissima attesa sul Microsoft Store e finalmente è arrivata l’applicazione ufficiale di Dropbox, si tratta di un’applicazione molto desiderata da parte degli utenti che effettivamente mancava nello Store ufficiale di Windows da parecchio tempo, assenza inspiegabile che finalmente è arrivata al suo termine.

Se dunque siete dei fan dell’applicazione e del cloud più famoso di tutti, ora vi basterà recarmi nella pagina ufficiale per poter effettuare il download sia su Windows 10 che su Windows 11, però fate attenzione dal momento che se avete già installata l’applicazione e scaricata dal sito ufficiale Dropbox, prima di scaricare la versione del Microsoft Store dovrete seguire una breve procedura citata proprio dall’azienda stessa.

Dovete fare attenzione, infatti nella pagina di download dell’app è presente la seguente dicitura: “Nota: se sul tuo dispositivo è installato Windows 10 e stai già utilizzando l’app Dropbox, dovrai disinstallare questa applicazione prima di scaricare questa versione dello store”.

L’app approda nel Microsoft Store

My friends and former coworkers at @Dropbox have just launched Dropbox for Desktop on the Microsoft Store! Welcome aboard! #Windows + #Dropbox = ❤️https://t.co/plivHAvx8V pic.twitter.com/dTrz2QNNYw — Rudy Huyn (@RudyHuyn) March 29, 2024

Ovviamente si tratta di una novità molto attesa ma che non aggiunge nulla di particolarmente nuovo all’applicazione in sé, la reale e sostanziale differenza sta nel fatto che adesso l’applicazione godrà degli aggiornamenti automatici legati al Microsoft Store, dunque non dovrete più scaricare ogni volta l’applicativo con l’aggiornamento incluso per poi aggiornare l’applicazione, ad ogni riavvio del sistema quest’ultima, se presenti aggiornamenti, si aggiornerà in automatico.

Di conseguenza se siete fan di questo servizio di cloud storage, non esitate a scaricare l’applicazione dal momento che sicuramente potrà tornarvi utile soprattutto se siete spesso in mobilità e non volete portarvi appresso archivi fisici ingombranti e pesanti.

Ricordiamo a tutti gli utenti che Dropbox offre una percentuale di archivio gratuito e ovviamente tantissimi piani di abbonamento per poter usufruire di un maggiore spazio di archiviazione online e di funzionalità aggiuntive ad un prezzo decisamente conveniente e a abbordabile per chiunque.