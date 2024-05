PosteMobile Wow Days 50: Offerta Illimitata e senza scadenza

PosteMobile stupisce tutta la sua clientela continuando a proporre offerte super vantaggiose e dalla flessibilità unica. Una delle migliori, ed anche più recenti, è la tariffa Wow Days 50. L’operatore inizialmente aveva lanciato questa fantastica promo solo per un periodo limitato, ma ha riscontrato così tanto successo da essere promulgata anche dopo la scadenza.

L’offerta Wow Days 50 presenta un ottimo pacchetto completo di servizi a un prezzo incredibilmente conveniente! Pagherete, attivandole, soltanto soli 5,99 euro al mese. La tariffa è destinata però soltanto ai nuovi clienti PosteMobile e può essere attivata soltanto online o tramite assistenza telefonica. Quando poi si seleziona l’offerta, l’utente può scegliere liberamente se attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità dal suo ex operatore.

La promo PosteMobile vi farà davvero dire “WOW”

La speciale promozione Wow Days 50 di PosteMobile propone all’utenza chiamate senza alcun limite verso sia in numeri fissi che mobili su tutto il territorio italiano, messaggi illimitati e 50 GB di traffico per navigare alla fantastica velocità del 4G+. Con Wow Days 50, i clienti ricevono anche un bonus speciale! Ogni mese, infatti, rispetto ai 10GB inclusi nel piano standard, vengono dati automaticamente 40GB aggiuntivi ed è per questo che si hanno a disposizione ben 50GB di traffico dati fin da subito. L’attivazione dell’offerta richiede una spesa aggiuntiva di 10 euro che consente di acquistare la nuova SIM. A questa va aggiunta anche una ricarica anticipata di altri 10 euro che equivalgono al primo mese del servizio.

Nel caso in cui i 50 GB a disposizione non dovessero bastare durante il mese, la navigazione verrà bloccata in automatico da PosteMobile senza attivare costi aggiuntivi. I clienti, tuttavia, possono continuare ad usare internet acquistando dei Giga Extra. In tal caso 1 solo GB ha un costo di 1,99 euro. Si tratta tutto sommato di una tariffa molto conveniente per chi non naviga eccessivamente, nel caso però in cui si cercasse un numero di dati maggiori si può sempre spulciare tra le altre promozioni del gestore e trovare quella giusta per sé.