BMW seguendo in modo decisamente serrato la propria politica di rendere la guida più facile e comoda, “Simplify your ride”, ha appena introdotto una nuova tecnologia che cambierà per sempre il modo di guidare le sue moto, parliamo infatti dell’introduzione del Automated Shift Assistant (ASA), evoluzione tecnica del BMW Motorrad Shift Assistant Pro.

L’azienda automobilistica descrive il tutto come: “due attuatori elettromeccanici automatizzano sia frizione, sia il cambio di marcia del cambio a sei velocità“, in parole povere un cambio automatico a tutti gli effetti per una moto.

Addio a pedale e manopola

Non ci sarà bisogno di leva manuale per azionare la frizione, avviamento, arresto e manovre sono facilitati dall’Automated Shift Assistant.

BMW spiega che dietro questa nuova introduzione sta l’idea che in alcuni contesti, gestire frizione e marce necessiti di molta attenzione, la quale viene sottratta magari alla strada, abbassando il tasso di sicurezza per il pilota e per chi gli sta intorno, con ASA invece tutto ciò non accadrà dal momento che il pilota dovrà solo guardare la strada ed usare la manopola acceleratore e freno.

Questa tecnologia consta di due modalità distinte, la modalità D con la quale le marce vengono cambiate automaticamente in base alla modalità di guida, ai giri del motore, alla posizione dell’acceleratore e ai parametri dell’angolo di piega.

La modalità M che invece consente al pilota di cambiare le marce senza utilizzare per la leva della frizione che scatterà in automatico.

In tutto ciò il sistema terrà sempre conto dei giri del motore e se necessario cambierà marcia in automatico bypassando il pilota, in modo da evitare problemi al motore, come lo stato di stallo, ecco dunque che c’è anche una maggiore cura alla salute della moto da parte del sistema, si eviterà anche il sobbalzo legato al cambio di marcia della moto.