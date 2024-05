La rete internet nelle abitazioni è diventata davvero una necessità per la maggior parte della popolazione.

Nonostante si abbia spesso una connessione dati sul proprio smartphone, in molti casi si rende necessario stipulare un contratto anche per la rete fissa, per una questione di maggiore comodità data anche dalla possibilità di connettere più dispositivi alla stessa rete, senza dover utilizzare l’hotspot Wi-Fi del proprio smartphone.

Con l’avvengo degli smartphone e la possibilità di rimanere connessi in qualsiasi momento, molte abitazioni italiane, soprattutto quelle abitate dai giovani, sono ormai sprovviste di rete telefonica fissa, che in passato era l’unico modo per avere una connessione internet anche in casa.

I motivi per cui la gente preferisce adottare come soluzione una scelta senza linea telefonica fissa sono diversi e riguardano sicuramente i costi ridotti delle offerte rispetto alla linea fissa, una maggiore copertura di rete, soprattutto nelle zone in cui non può arrivare la rete fissa, la semplicità e la velocità di attivazione e in alcuni casi anche la possibilità di avere accesso alla rete anche in luoghi diversi.

Quali sono le alternative all’accesso a internet con la linea telefonica fissa?

Dopo aver visto i motivi che rendono l’accesso a internet senza linea fissa più vantaggioso, adesso parleremo delle alternative che si possono adottare per dire addio alla linea telefonica.

Probabilmente la soluzione più utilizzata in questo momento si basa sulle offerte di connessione 5G tramite l’utilizzo di un router. Le promozioni riguardanti questo tipo di alternativa sono davvero tante e di diverso tipo. In questo modo si ha la possibilità di accedere a internet con un costo mensile fisso.

La seconda opzione è la connessione FWA, ovvero Fixed Wireless Access, una recente tecnologia che sfrutta le onde radio per creare una connessione, eliminando la necessità dei cavi fisici.

E tu, che tipo di connessione internet hai nella tua abitazione?