Alpine A390: il debutto del marchio nel mondo dei SUV

Un nuovo veicolo è in arrivo nel mondo delle auto e si tratta di un SUV, l’Alpine A390 totalmente elettrico. Essa è la prima vettura realizzata dalla casa francese fa parte delle nuove idee che potrebbero essere presentate entro la fine del 2025. Il brand, con questa nuova e fantastica vettura, cerca di ricavare il proprio spazio nel mercato, seguendo la tendenza elettrica delle altre società automobilistiche più famose.

Il SUV dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,40 m e sarà basato sulla piattaforma CMF-EV per il segmento C. In tal modo l’Alpine A390 garantisce agli acquirenti dimensioni compatte e prestazioni al contempo eccellenti eccellenti. Il CEO del gruppo Renault, Luca de Meo, ha sottolineato anche l’importanza creare un’atmosfera di investimenti redditizi. Solo in questo modo si riuscirebbe a valorizzare la fabbrica di Dieppe, nonché sede di produzione delle vetture Alpine.

Il SUV Alpine ed una nuova auto a idrogeno

La cosa forse migliore in assoluto del SUV A390 sarà il suo prezzo competitivo. Grazie poi alla batteria da 89 kWh, il modello potrebbe offrire diverse varianti di potenza e autonomia. L’azienda riuscirebbe così a proporre diverse tipologie di motorizzazioni che andranno a soddisfare un’utenza molto più ampia del solito.

Il lancio commerciale è previsto per il 2025, ma è molto probabile che il SUV Alpine A390 appaia già al Salone di Parigi del 2024. Qui potrà dare agli appassionati in attesa un primo sguardo alla nuova vettura della casa. Attualmente non ci sono prototipi di prova avvistati, tuttavia è probabile che i test si intensifichino nei prossimi mesi. Da questi potremo capire meglio quale saranno il design e le prestazioni dell’auto.

L’ Alpine ha anche dichiarato che l’elettrico non sostituirà completamente il termico nelle competizioni automobilistiche. La casa automobilistica sta sperimentando anche motori a idrogeno. La Alpenglow, una vettura da competizione di Alpine è proprio alimentata a idrogeno e sarà presentata presto, dando l’opportunità di sperimentare in anteprima le tecnologie del futuro della motorizzazione. Intanto l’Alpine A390 comincia a portare in avanti il brand, che si avventura nel mondo dei SUV. Con prestazioni eccezionali e tecnologie all’avanguardia, il nuovo modello conquisterà molti guidatori.