TIM sfida Iliad, le offerte MIGLIORI di aprile 2024 fino a 200GB

Due gestori in particolare si stanno scontrando a colpi di grandi offerte nel mondo della telefonia mobile. TIM e Iliad hanno messo in gioco le loro carte migliori per provare a primeggiare, peraltro con risultati pressoché identici.

Sia il gestore italiano che quello arrivato in Italia nel 2018, stanno ottenendo risultati eccezionali perché le loro offerte sono piene di minuti, messaggi e giga.

TIM sfida Iliad, le Power contro le Flash a colpi di giga

Le due Power di TIM sono destinate solo ed esclusivamente a chi viene da un gestore virtuale o, appunto, da Iliad. Le due offerte Flash di Iliad, di tutta risposta, sono destinate invece a chi proviene da qualsiasi gestore.

Entrambe vanno a colpi di minuti ed SMS con tanti giga, peraltro con prezzi molto accessibili. Nel caso di TIM c’è anche un regalo.

TIM ha trovato le offerte per battere Iliad: ecco le sue Power

Difficilmente qualcuno riuscirà a fare meglio di TIM in quest’ultimo periodo. Il gestore italiano ha sfoderato le sue migliori armi e lo sta dimostrando, proponendo peraltro contenuti molto migliori rispetto ad altri.

La Power Iron e la Supreme Web Easy hanno minuti ed SMS senza limiti. La prima ha 100 GB, mentre la seconda 150. I prezzi sono di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.

Entrambe le offerte mettono a disposizione un vero regalo: chi le sottoscrive potrà avere un mese gratis. Il primo pagamento dunque arriva a partire dal secondo mese in poi.

Iliad si difende da TIM: le Flash sono ancora disponibili

La situazione sembra pressoché simile per quanto riguarda Iliad, che intende difendersi attaccando. Il gestore, arrivato in Italia nel 2018, ha deciso di mettere a disposizione del suo pubblico pubblico qualcosa di incredibile, ovvero due Flash insieme.

La Flash 200 ha 200 GB in 5G e minuti ed SMS senza limiti per 9,99 € al mese. La Flash 150 invece ha, oltre ai minuti e ai giga, 150 GB in 4G a 7,99 € al mese.