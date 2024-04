TIM, offerte aprile 2024: ecco le POWER con 150 GB e un regalo

Al giorno d’oggi sono pochi i modi che i gestori hanno per recuperare vecchi clienti e TIM li conosce tutti. Il gestore che in Italia ha dato i natali a tanti piccoli provider, ora vuole mettere tutti in fila dietro di sé.

Farlo con le offerte del passato è molto più semplice ed è per questo che le Power viste a marzo andranno avanti anche ad aprile.

TIM rispolvera il passato: ecco il ritorno delle Power, offerti fino a 150 giga al mese

Non solo lato fisso, ma anche lato mobile TIM ha ripreso in mano le redini del gioco. Se per un lungo periodo ha dovuto soccombere ai colpi dei gestori virtuali e non solo, adesso il gestore italiano vuole riprendersi la vetta delle classifiche.

Dopo un’attenta campagna promozionale svolta durante la fine del 2023, TIM ha fornito il suo apporto anche durante il 2024. Il famoso operatore che ha dato i natali a tante piccole realtà, che ancora oggi si appoggiano alle sue reti, vuole adesso recuperare utenti. Per farlo era necessario proporre delle offerte che avessero prezzi bassi e molti contenuti disponibili, proprio come le Power.

Sono due le soluzioni che in questo momento risultano riservate ad alcuni utenti ben ben preci e si chiamano Iron e Supreme Web Easy. Le due offerte a primo impatto sembrano molto simili ma le differenze sono nette.

Partendo dalla prima, ecco un prezzo mensile di soli 6,99 €. Al suo interno si parte forte con minuti senza limiti e messaggi senza limiti che l’utente può inviare a chiunque, per terminare poi con 100 giga in 4G.

Con 7,99 € poi c’è l’altra offerta, quella che garantisce minuti e messaggi senza limiti come la prima ma con 150 giga in 4G per la navigazione.

Possono sottoscriverle solo gli utenti provenienti da un gestore virtuale o da Iliad e c’è da ricordare che il primo mese è totalmente gratis.