WhatsApp, aggiornamento NUOVO: grandi modifiche nell'app

Oltre a tutto quello che si è visto ultimamente su WhatsApp, c’è qualcosa di nuovo che bolle in pentola. L’applicazione più famosa al mondo per quanto riguarda la messaggistica ma non solo, sta per introdurre dei nuovi aggiornamenti che già in queste ore stanno facendo parlare. Una grande novità in realtà sarebbe già stata proposta, ma si guarda al futuro, soprattutto per battere la concorrenza di Telegram.

Insieme ai cambiamenti pronti ad arrivare per quanto concerne le funzionalità, ce n’è uno che verrà imposto. Il mese di aprile è cominciato ufficialmente e infatti WhatsApp dovrà adeguarsi alla cosiddetta interoperabilità. Questa nuova possibilità, visto che viene concepita in questo modo dall’Unione Europea, sarà concessa a WhatsApp e anche alle applicazioni di messaggistica esterne. In poche parole tutti potranno inviare dei messaggi su WhatsApp anche utilizzando delle altre piattaforme.

Tutto questo fa parte di un piano di rinnovamento di WhatsApp ma soprattutto di linee guida imposte dall’ultimo Digital Markets Act.

WhatsApp migliora a vista d’occhio, arriva un aggiornamento e anche l’interoperabilità

Mentre tutti attendono con ansia all’arrivo dell’interoperabilità, è arrivata anche un’altra funzione. Passando prima dall’imposizione dell’UE, ci sarà una sezione dedicata che gli utenti potranno decidere di accettare o meno. Qui arriveranno dei messaggi che non includeranno al loro interno la protezione della crittografia end-to-end, per cui bisognerà stare molto attenti.

Per quanto riguarda l’altro aggiornamento, tutti sanno che WhatsApp è utile anche per vedere direttamente i video che vengono ricevuti. Molti utenti hanno trovato davvero complicato riuscire a mandare avanti o a riavvolgere un filmato dalla barra in alto. Proprio per questo motivo è stata introdotta una novità fondamentale: basta fare doppio tap a destra o a sinistra per rispettivamente mandare avanti il video o mandarlo indietro.

In questo modo sarà molto più intuitivo scorrere all’interno di un filmato, magari recuperando quel preciso momento in maniera più agevole.