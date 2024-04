Gli smartphone sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana, fungendo da custodi dei nostri ricordi più preziosi e delle informazioni vitali. Ma, quando uno di questi dispositivi si guasta o smette improvvisamente di funzionare, può rappresentare una sfida emotiva e pratica. Poiché si rischia di perdere irrimediabilmente dati importanti. In queste situazioni, molti utenti potrebbero sentirsi scoraggiati e impotenti, pensando che un telefono danneggiato sia ormai privo di qualsiasi valore. Esiste però un modo per recuperare i file al suo interno anche quando sembra tutto perduto.

Smartphone fuori uso ? Non tutto è perduto

La prima strategia da considerare per ripristinare i contenuti di uno smartphone “guasto”, è tentare di accedere alle piattaforme di cloud storage associate al dispositivo. Queste, come Google Foto per dispositivi Android e iCloud per iPhone, offrono la possibilità di archiviare copie di sicurezza dei file presenti sul telefono. Se il cellulare risulta essere ancora collegato all’account e le impostazioni di backup automatico sono attive, è possibile recuperare i dati anche se non è più utilizzabile. Questo approccio è particolarmente utile per recuperare foto, video, contatti importanti che potrebbero essere stati salvati in precedenza sul cloud.

Se tale opzione non è disponibile o non funziona, c'è ancora speranza. Un altro approccio consiste nel collegare lo smartphone difettoso al computer tramite un cavo USB. Anche se il display è danneggiato o non funzionante, si può accedere alla memoria del dispositivo e recuperare i file direttamente sul pc. Questo metodo richiede un po' più di manualità e conoscenze tecniche di base. Ma può essere estremamente efficace. Una volta collegato, il computer dovrebbe riconoscere il telefono come un device di archiviazione esterno, consentendo all'utente di navigare tra le cartelle e recuperare i contenuti desiderati.