Quando il nostro smartphone si rompe, è comprensibile sentirsi presi dal panico e correre dal primo negoziante disponibile. Questa fretta però, potrebbe portare a spendere più del necessario. A tal proposito, di recente, uno studio condotto da WeFix.it, una piattaforma italiana che aggrega i migliori centri di assistenza, ha rivelato una differenza davvero rilevante nei costi di riparazione tra i vari negozi, anche per lo stesso modello di cellulare e tipo di guasto. Ecco perché è importante fare una scelta ragionata e valutare con attenzione dove rivolgersi per la riparazione del proprio dispositivo. Sia che si tratti di negozi fisici in città o di servizi online che offrono riparazioni a distanza.

Confronto dei costi medi di riparazione di uno smartphone

Secondo i risultati dello studio, il costo medio per la riparazione di uno smartphone in Italia, fuori dalla garanzia, è di circa 80 euro. Anche se ci sono significative variazioni a seconda del marchio. Ad esempio, Samsung risulta essere il marchio più costoso con una media di 107 euro, mentre Huawei si posiziona come il marchio più conveniente con un costo medio di 64 euro. Xiaomi si colloca appena sopra con 68,22 euro, mentre Apple si aggira intorno agli 80 euro. Questi dati mettono in evidenza l’importanza di fare una ricerca accurata sui prezzi prima di prendere una decisione sulla riparazione del proprio smartphone e sul luogo cui rivolgersi.

Le componenti più soggette a guasti sono gli schermi e le batterie, per motivi abbastanza ovvi. Entrambe le parti sono soggette all’usura quotidiana, ma gli schermi sono particolarmente vulnerabili ai danni causati dalle cadute, nonostante l’ampio uso di custodie protettive e pellicole. È interessante notare che la durata media di uno smartphone nuovo prima di richiedere una riparazione è di circa 17-19 mesi, mentre un dispositivo già riparato tende a durare ulteriori 12-15 mesi.

Consigli per risparmiare sulla riparazione

Per risparmiare sulla riparazione dello smartphone, possiamo fornirvi alcuni consigli utili da seguire. Innanzitutto, prima di confermare la riparazione, assicuratevi di aver confrontato i prezzi proposti da diversi negozi o servizi online, così da essere certi di scegliere quello più conveniente ed efficiente. Quindi cercate recensioni e testimonianze su centri di assistenza o servizi online prima di affidare loro il vostro dispositivo. Se possibile, valutate anche le opzioni di riparazione a distanza offerte da alcuni servizi online. Ciò potrebbe essere non solo economicamente più vantaggioso, ma potrebbe richiedere anche meno tempo.

Seguendo questi consigli e facendo una ricerca attenta, siamo certi che riuscirete a risparmiare notevolmente sulla riparazione del vostro smartphone senza compromettere la qualità del servizio ricevuto.