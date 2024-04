I mini PC sono piccoli dispositivi elettronici che spingono i consumatori ad avere la possibilità di accedere a soluzioni relativamente economiche, godendo in egual misura di ottime prestazioni generali. Sul più famoso sito di e-commerce in Europa, quale giustappunto Amazon, sono disponibili numerose soluzioni relativamente a buon mercato, come il NiPoGi.

Il prodotto in questione è caratterizzato dalla presenza del processore Intel Alder Lake-N95, soluzione con frequenza di clock fino a 3,4GHz, che a conti fatti dovrebbe riuscire a garantire discrete prestazioni generali, grazie all’accoppiata con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD M.2 (supporta comunque SSD SATA da 2.5 pollici di diagonale). Dimensionalmente parlando il mini PC raggiunge cifre standard, ed in confezione è possibile trovare anche il supporto VESA, per l’eventuale montaggio a parete, un alimentatore per la fornitura di corrente elettrica, ed il cavo HDMI per il collegamento ad un monitor esterno.

Tutte le offerte Amazon sono raccolte per comodità direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale, le potete trovare in esclusiva assoluta direttamente a questo indirizzo speciale.

Mini PC: la promozione Amazon è inaspettata

Il prezzo del mini PC di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo è tutt’altro che eccessivo, anzi lo possiamo considerare quasi alla portata di ogni singolo consumatore. Il suo valore raggiunto nell’ultimo periodo su Amazon si aggira più che altro attorno ai 269 euro, ma oggi l’azienda americana ha in serbo una sorpresa non da poco: viene applicato uno sconto accessorio del 30%, per raggiungere il valore finale di 189,55 euro, a cui è possibile applicare un extra del 5%, con il codice finale W5LQUO4Q, spendendo all’incirca 180 euro. Eccovi il link dove acquistare.

Come al solito la spedizione a domicilio è completamente gratuita, viene gestita direttamente da Amazon, con una speciale consegna in tempi rapidi. Da notare che la garanzia è di 24 mesi dalla data d’acquisto, coprendo tutti gli eventuali difetti di fabbrica.