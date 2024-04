A partire dal 9 aprile arrivano le temutissime pubblicità anche su Amazon Prime Video. Anche se il sistema di streaming ha annunciato l’arrivo delle intersezioni tra film e serie TV ci sono alcuni modi che permettono di evitarle.

Come è possibile eliminare la pubblicità da Prime Video

Amazon ha rassicurato i suoi utenti affermando che le pubblicità inserite non saranno tante ed invasive come quelle come della TV tradizionale. Inoltre, ha giustificato la decisione di inserire le inserzioni pubblicitarie all’interno dei suoi contenuti per riuscire ad ottenere sempre più risorse. Il motivo è semplice: utilizzare i proventi per produrre contenuti di qualità e mantenere un livello alto per le sue offerte, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Le premesse sono simili a quelle elencate da tanti altri operatori, nel settore dello streaming e non. Netflix, ad esempio, nel 2022 ha giustificato allo stesso modo l’arrivo del proprio abbonamento con pubblicità.

Nonostante i “buoni propositi” ci sono utenti che non sono intenzionati ad accettare queste condizioni e vogliono sapere se è possibile accedere a Prime Video eliminando le pubblicità. Ci sono sostanzialmente due opzioni disponibili. La prima, quella più efficace, comporta un costo mensile. Si tratta infatti di attivare l’opzione Prime Video senza pubblicità al costo di 1,99 euro al mese. È possibile prenotare l’offerta già da subito recandosi sulla pagina dedicata sul sito web di Amazon Prime Video. L’attivazione effettiva ci sarà a partire dal 9 aprile, data in cui le pubblicità arriveranno concretamente sulla piattaforma.

La seconda opzione, invece, è gratuita, ma è meno efficace della prima. È possibile modificare le proprie preferenze relative ai cookie delle pubblicità su Prime Video. Per farlo bisogna recarsi nella sezione “Preferenze relative ai cookie e alla pubblicità” dove è possibile disabilitare i cookie pubblicitari o rifiutarli. In questo modo verrà ridotta la presenza di pubblicità mirate. Questo sistema non elimina completamente le inserzioni, ma è un modo per intervenire a riguardo senza dover necessariamente aumentare il prezzo mensile del proprio abbonamento.