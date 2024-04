Nintendo Switch è la console portatile che gli utenti devono acquistare nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto facilmente trasportabile, ma che permetta ugualmente di giocare in libertà con amici e parenti, mantenendo elevata la qualità generale.

Il prezzo di un prodotto di questo tipo è sempre stato elevato, dovete infatti considerare che di listino è stata commercializzata circa 330 euro, fortunatamente in nostro aiuto è accorsa Amazon, con una soluzione pensata ad hoc per ridurre al massimo la spesa da sostenere. Il modello in vendita è quello classico, quindi non Lite, con joycon di colore rosso e blu, facilmente removibili dal display, per l’utilizzo anche in versione console.

Scoprite tutti i codici sconto Amazon ed anche le offerte più speciali del momento, correndo subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Nintendo Switch da pazzi: un mare di offerte a basso prezzo

Il valore di listino di una piccola console portatile è abbastanza elevato, dovete infatti sapere che al giorno d’oggi dovreste spendere 329 euro per il suo acquisto definitivo, spesa che comunque viene ridotta del 23%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 255,10 euro, sempre con garanzia di 24 mesi (la potete acquistare subito qui).

Le specifiche tecniche di questo prodotto restano pressoché invariate, all’interno della confezione potete trovare il porta joy-con, oltre naturalmente allo stand, il cavo HDMI, ed il caricatore da parete. Il tutto incrementa di molto la portabilità, così da poterla utilizzare in mobilità, ed eventualmente collegarla ad un monitor, per riuscire a godere dei giochi anche sul televisore di casa. Lo schermo è da 6,2 pollici, è un IPS LCD di discreta qualità, che comunque ha fatto il suo tempo, essendo un prodotto abbastanza datato.

Da notare che il modello indicato nell’articolo non si tratta della variante OLED, la più recente tra quelle disponibili sul mercato.