MyTIM, la nota applicazione dell’operatore telefonico, ha rilasciato un nuovo aggiornamento che sembra pronto a cambiare completamente l’aspetto, e non solo, dell’app. L’aggiornamento, disponibile per Android, rende MyTIM particolarmente utile non solo per gli utenti dell’operatore, ma anche per i clienti che non lo sono. Infatti, oltre ad un nuovo assetto grafico, l’app di MyTIM consente sia l’accesso all’aria personale sia con le proprie credenziali che l’accesso ad una sezione “pubblica” dell’app. Si tratta di una home page apposita in cui TIM ha inserito una serie di informazioni di vario genere.

Cosa cambia per gli utenti di MyTIM

Selezionando la voce “Esplora come ospite” invece del solito “Accedi/Registrati” si accede ad una serie di opzioni che non riguardano l’operatore telefonico in prima persona. Come, ad esempio, l’acquisto dei biglietti per la mobilità pubblica urbana o anche dei pass che forniscono l’accesso in ZTL.

Oltre a queste opzioni sulla nuova home page viene anche fornita la possibilità di comprare biglietti per i mezzi pubblici e pagare i parcheggi all’interno della propria città. Inoltre, a tutti i non utenti TIM viene fornita la possibilità di accedere ad una seziona apposita contenente le offerte dedicate a chi vuole entrare a far parte dell’enorme famiglia TIM.

Per i dispositivi iOS attualmente non sembrano esserci introduzioni di questo tipo. Per i dispositivi Android, invece, è disponibile per l’installazione la versione numero 7.0.0 dell’app.

Come accennato, oltre alle interessanti novità appena presentate, l’app MyTIM con il suo ultimo aggiornamento presenterà un nuovo aspetto grafico. È stato rinnovato totalmente l’ambiente virtuale per gli utenti, in una versione che risulta più coerente con l’assetto grafico del sito web ufficiale dell’operatore.

Inoltre, recentemente TIM ha dichiarato pubblicamente la sua intenzione di spegnere le centrali in rame. Il progetto viene avviato per sveltire le connessioni web che si basino sulla fibra ottica e favorire la riduzione dei consumi energetici.